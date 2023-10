"Dios": Ya está aquí lo nuevo de El Taiger, Dany Ome y Kevincito El 13

Luego del éxito de "Washy pupa", en el que también participa Wampi, El Taiger, Dany Ome y Kevincito El 13 aterrizaron hace unas horas con un nuevo tema en colaboración titulado "Dios".

La canción se encuentra ya disponible -- de momento solo en formato audio- en el canal en Youtube de Dany Ome, como avisó El Taiger hace unas horas a sus seguidores en redes sociales.

"En serio? Ni Bad Bunny te hace nada"; "Qué letra"; "Qué duro está eso"; "Otro palo. Éxitos y Bendiciones ASHE "; "Están echando candela está gente buen tema"; "Sigan haciendo música linda limpia"; "Ay qué duro ese tema cada vez que tiran una es para pegarla muchísimas felicidades y suerte en su carrera musical saludos y bendiciones"; "Enamorado de este temazo dios"; "El tema de fin de año", "Agua... otra vez lo hicieron", se lee entre las reacciones que ha provocado el sencillo.

“Allá arriba hay un Dios pero aquí abajo estoy yo / Seguro que tú me las pagas, nadie se va debiendo nada / Te di la mejor versión de mí, no ganaste cuando yo perdí / Nunca me engañaste, fui yo el tonto que creí”, cantan en el estribillo del tema, que a menos de un día de lanzado ya rebasó las 15 mil vistas en el canal de Dany Ome.

“Washy pupa”, por su parte, ya superó las 565 mil a tan solo una semana de su estreno.