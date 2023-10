Piden ayuda para encontrar a anciana cubana desaparecida en La Habana

Una anciana cubana, residente en el reparto Camilo Cienfuegos en el municipio Habana del Este, está reportada como desaparecida y sus familiares han pedido ayuda en las redes sociales para encontrarla.

La usuaria de Facebook Yuliet Castillo se identificó en las redes como hija de la anciana desaparecida. Señaló que la mujer es diabética y dependiente de la insulina. Desde el martes que salió a comprar el pan no tienen noticias de ella.

"Mi mamá sigue desaparecida. Para los me preguntan ella, está reportada en la policía desde el martes y está circulada en todos los municipios y algunos hospitales que hemos ido personalmente y hemos entregado fotos de ella", comentó Yuliet.

En su mensaje explica que llevan días recorriendo toda la zona, en diferentes horarios, pero no encuentran a su mamá y cada vez se siente más desesperada con esta situación de incertidumbre.

"No me cansaré de buscarla, solo les pido que sigan ayudando por favor. Es agobiante no tener noticias ella. No pienso que ande deambulando a estás alturas en la calle, mi mamá es dependiente de insulina y si no come le da un coma diabético", explicó la hija.

Señaló también que la anciana iba sin sus documentos de identificación, sin medicinas, pero al parecer llevaba su tarjetón de medicamentos con el nombre de Mirta Rivero Mesa.

Yuliet dejó algunos detalles para que las personas puedan identificar a su madre si la encontraran en la calle.

"Ella tiene una rodilla del pie derecho operado por lo cual arrastra el pie para caminar y lo otro que llevaba son unos tenis rosado fucsia con cordones verde fosforescentes", dijo. Los números de teléfono de contacto que ha dado la familia son 56858863 / 53394184.

Las denuncias por desapariciones de personas son cada vez más frecuentes en Cuba. En algunos casos se tratan de pacientes con demencia, pero otros muchos son mujeres, jóvenes y hasta hombres adultos.

La semana pasada se recordó el caso de Yamisel Rondón Morales, de 33 años, quien viajó el 15 de julio a la capital cubana con dos mujeres más y desde entonces su familia no ha vuelto a saber de ella.

Rondón es madre de dos hijos. Residente en Manzanillo, Granma, está desaparecida desde hace ya más de tres meses, sin que la policía de a la familia una respuesta sobre este caso.