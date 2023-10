Charly & Johayron celebran las 200 mil views de "Mi Vieja": "Nunca pensamos que iba a coger esta velocidad en la calle"

Agradecidos, a la par que sorprendidos, se mostraron Charly y Johayron en sus redes sociales con la espectacular acogida que sus seguidores han dado a su nuevo tema "Mi Vieja".

"Sobrepasamos las 200 mil vistas en menos de 30 horas", dijo El Charly. "Super contento de verdad, la felicidad no me cabe porque es un tema para la pura, no es un tema para cualquier persona, es un tema para la madre", añadió en un vídeo grabado desde un auto y subido a las stories.

"Un tema para toda la vida porque a mamá no se le dedica cualquier cosita", celebró también Johayron.

También a través de las stories compartieron un mensaje donde se refirieron, una vez más, a la canción y celebran el apoyo que sus fans le están dando.

"Hicimos esta canción para llorar, para erizarnos!! Desde que la escribimos sentimos que iba a tocar las partes más sensibles de cada persona, a cada madre que ame a su hijo y cada hijo que ame a su madre, a su abuela", dijeron.

"Pero nunca pensamos que iba a coger esta velocidad en la calle", reconocieron.

En Youtube el videoclip, dirigido por Freddy Loons, ya tiene más de 240 mil visualizaciones y casi 700 comentarios.

"Súper éxito, el video el mejor que han echo en todos los tiempos"; "Sin palabras de verdad que vídeo más hermoso, baf se botaron, hasta lloré"; "Muy bueno el video, demasiado emotivo"; "Cuiden a nuestras madres cuando no la tenemos nos falta el aire, escuché esta canción, no paré de llorar mi mamá no está conmigo porque una enfermedad de cáncer y créeme perder una madre es perder tu otra parte de la vida, abracen su mamá y cuídenla madre es una sola"; "La canción te hace llorar de por sí, junto con el video agárrate"; "Sigan haciendo música como esa que serán más grandes y famosos de lo que son saludos y bendiciones", se lee entre las más recientes reacciones al clip en la plataforma.