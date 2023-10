Seidy La Niña sorprende con cambio radical de look: "Me siento como Ariel pero mulatica"

Seidy La Niña presumió este sábado de su nuevo y llamativo look, "rojo para los malos ojos", según contó en una transmisión en vivo a través de sus redes para para mostrar el cambio.

"Me hice el pelo rojo, porque nunca me lo había hecho, pero para los malos ojos. Veo muchos rumores por redes, difamación a mi nombre pero no importa yo sigo enfocada y trabajando", dice la cantante cubana radicada en Miami en el vídeo donde luce un mono enterizo rojo, y donde se refirió detalladamente a su primer concierto en Miami, el venidero 28 de octubre.

"El show está casi vendido... No me lo creo, me parece increíble que con tanto esfuerzo, no solamente mío sino de mi equipo, ustedes vayan a poder disfrutar de mi primer show en Miami", celebró entusiasmada.

De su concierto, para el que lleva 8 meses trabajando según contó, dijo también que quizás hubiera "estrenos".

"Todo lo que se pueda decir de mí me da igual, porque aquí cada cual sabe lo que ha hecho mal y el karma sí existe, y yo sí creo en él", añadió en su extenso mensaje para sus seguidores.

"Ahora sí van a tener que soportarme con este pelo, no quiero que vengan a copiarme ahora", comentó en los minutos dedicados a sus fans, a los que aseguró que el pelo es "100% natural".

Ante la pregunta de una seguidora que estaba conectada a la transmisión, aclaró que había decidido ponerse el pelo rojo porque "necesitaba que un poco de esos malos ojos que tengo arriba se vayan. Es la realidad. El pelo rojo, vibrante, positivo, alegría, para que espante todas esas malas vibras que se me quieren pegar pero no pueden, se me quieren arrimar pero no llegan".

"Red hair. Pretty face. Una mulatica with a tiny waist", dijo después al compartir varias fotos donde presume del nuevo color de pelo y sus explosivas curvas, acentuadas por la ceñida prenda a juego.

Antes de estos posts, Seidy La Niña acaparó titulares tras su entrevista a Destino Talk donde dijo que La Diosa la había subestimado, algo luego que ella negó después en sus redes, donde contó su versión de lo ocurrido.