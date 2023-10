Seidy La Niña de La Diosa: "Me subestimó"

Seidy La Niña se refirió en entrevista con Destino Talk a su trayectoria, las críticas de las que ha sido objeto, sus éxitos, y también a La Diosa.

"Entiérrame los muertos, que se murieron, los difuntos... sacrilegio", reaccionó cuando el presentador le preguntó por la intérprete de "La Papaya de 40 libras" -quien también le respondió con un vídeo subido a sus redes.

"Tú le tiraste unos mensajes, 'vamos a grabar', ella te dijo que no, pero ahora llega la oportunidad, la vida te da la oportunidad, y si La Diosa quiere grabar contigo ¿se puede dar esa colaboración"?, le preguntó directamente el influencer dominicano Dany Pérez.

"Mira, yo pienso que lo primero que un artista tiene que tener y guardar es un poquito de respeto hacia otro artista, es todo. Yo, en ningún momento, en ninguna entrevista le he faltado al respeto, no a ella, a nadie, a ninguno; he dado siempre mi opinión clara y sencilla, es fácil, esto es un business... Entonces tú a mí lo único que a mí no me gusta de ningún artista, de ninguna persona, es que me subestimen, tú no sabes mañana dónde yo pueda estar y a lo mejor de qué mano tú vas a necesitar, entonces para mí una persona que subestima a un artista no tiene el derecho de poder después venir a: 'ay qué vamos a hacer', no. Ahora tú comprendiste, que esto es un negocio, ok, yo lo entiendo pero no puedes subestimar", añadió en su respuesta.

"Me subestimó", dijo directamente antes de aclarar que no diría que no a un tema con ella porque "uno nunca sabe, esto es un negocio".

"Seidy La Niña ha luchado, tiene paciencia, ha sido subestimada, está aquí hoy por su trabajo y no pienso discutirlo con nadie", dijo tras broma del copresentador que dijo que ella debía su éxito a La Diosa tras hacerse viral un audio.

"Problema conmigo tienen todos los que no me pueden superar", aseguró más adelante en la entrevista, en la que no dejó de mencionar su primer concierto en Miami el venidero 28 de octubre, donde habrá invitados y sorpresas.

En su conversación habló también de cómo otros se han sentido incomodados con su éxito.

"Yo respeto la trayectoria artística de cada artista, pero no es culpa mía que yo en tan poco tiempo haya logrado cosas que ellos llevan 10, 15, 20 años y no lo han logrado. Lo principal es llegar a la gente, que la gente acepte tu producto y que te lo compren, que digan para dónde va la mulatica que yo quiero ir a verla", agregó en ese sentido.

"Molesta el hecho de que yo soy talentosa y de que, a lo mejor, como yo no crecí en Cuba no me consideran como que "oh, es una artista de las de nosotros, no, esa es como una americanita que hizo algo en redes sociales y se pegó y están viendo que no y eso molesta más".

En sus palabras Seidy se refirió a cómo ella inicialmente no quería incursionar en el reparto porque le parecía que tenía una audiencia reducida y estaba equivocada, y a cómo hay artistas que están apagados por no haber seguido trabajando o renovándose.

Luego, preguntada por si algunos artistas en particular estaban en la prehistoria dijo que La Diosa "podría resucitar", aunque reconoció que no estaba en la prehistoria, pero que no sabía dónde estaba y "estaba flotando". De Srta Dayana dijo que era buena artista, buena cantante, que hace "buena música" y de Chocolate, que era "el influencer", aunque luego dijo que para ella "era su cantante favorito de reparto cubano".

"Un artista que para mí se quedó pero que yo pienso que puede explotar, super, yo pienso que ese artista ahora mismo se pone ahora mismo para su cartucho y empieza a mezclar las cosas y puede pegar durísimo, Carlos Manuel", dijo más adelante.

La orientación sexual de Seidy La Niña volvió a salir a colación, a lo que ella respondió de la misma manera que en otras ocasiones. "Soy feliz", confesó antes de repetir no querer dejarse encasillar con una etiqueta.

En la entrevista no se dejó nada en el tintero, y dejó titulares con cada frase; hasta de su trasero habló, del que dijo que lo tenía asegurado por dos millones de dólares. De igual manera se refirió a su posicionamiento político.

A continuación la entrevista íntegra.