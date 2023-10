Continúa el desplome de la producción agropecuaria en Cuba

El desplome de la situación agrícola en Cuba se evidencia en la caída en la producción de casi todos los renglones, según los datos oficiales revelados en el Anuario Estadístico de Cuba 2022.

El economista Pedro Monreal explicó en un hilo de X (antes Twitter) que los datos publicados en el capítulo "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca" del Anuario muestran una tendencia preocupante de disminución en la producción agropecuaria, con brutales caídas en la producción de alimentos clave como el arroz, el maíz, y las hortalizas.

De acuerdo con los datos, el único sector que experimentó un crecimiento fue la producción de frijoles, con un aumento del 20,04%.

Sin embargo –subraya Monreal en su análisis– este aumento responde a la disminución del plan estatal, pues las cifras son apenas el 54 % de los niveles de producción registrados en 2019.

Situación agropecuaria en Cuba. Pedro Monreal

La producción de viandas, una categoría que abarca una variedad de productos, también mostró un incremento, principalmente impulsado por el aumento en la producción de plátano vianda, la malanga y la cebolla.

Sin embargo, los alimentos de amplio consumo y alto volumen, como el arroz, maíz, hortalizas, boniato y las frutas, experimentaron contracciones significativas, superiores al 16%.

Estadísticas. Anuario

El economista afirma que la situación del arroz y el maíz, es crítica, con producciones que cayeron abruptamente.

Los cítricos –que en un momento fueron un rubro exportable– también confirmaron su tendencia a la "evaporación" que se ha hecho evidente en los últimos años.

Monreal destacó que la situación agrícola en Cuba se ha deteriorado durante la última década, con la excepción de la categoría "viandas".

Estadísticas del Anuario. Pedro Monreal

El experto destaca que la producción de siete alimentos esenciales es ahora inferior en 2022 en comparación con los niveles registrados hace diez años.

Aclara que esta tendencia ya era evidente antes de la pandemia y la actual política agropecuaria del régimen no ha logrado revertirla.

Ante esta situación el régimen cubano culpa y justifica los altos precios de los alimentos en la isla con el embargo de Estados Unidos y el alto costo de muchos productos y materias primas en el mercado internacional.

Manuel Sobrino, ministro de la Industria Alimentaria, aseguró recientemente que el gobierno de EE.UU. mantiene una "persecución obstinada" a todas las actividades comerciales que realiza Cuba.

La víspera, el gobernante Miguel Díaz-Canel culpó de la situación a los productores, los cuales, a su vez, se quejan de que las autoridades no les pagan sus producciones y pasan meses sin poder obtener su dinero para invertir en la nueva cosecha.

Varios campesinos guantanameros denunciaron recientemente que están trabajando sin recursos, mientras el estado deja perder las cosechas y se demora hasta cinco meses en pagarles.

"Se está trabajando con nada", declararon al portal de noticias Cubanet, que hizo un recorrido por las zonas agrícolas del extremo oriental de la isla.

Los trabajadores del campo explicaron que carecen de los recursos y herramientas necesarias para producir y obtener buenas cosechas: "nos faltan hasta las limas, hay una fábrica de limas en Guantánamo y no tenemos. Tampoco hay fertilizantes ni mangueras", dijeron. Los insumos que vende el estado son caros, señalaron.

Dijeron que también afecta la ineficiencia estatal, pues a veces el estado no recibe las cosechas porque tiene los almacenes llenos, y te dicen que tienes que esperar tres días, detallaron.

"Nosotros sembramos un tomate y fui a entregar la cosecha, qué me dijeron: tenemos demasiado tomate y no te podemos recibir. ¿Tú crees que cuando tienes una tomatera madura ahí va a esperar dos o tres días? No va a esperar. ¿Qué tuve que hacer?: buscar a los revendedores por fuera para que se hicieran cargo del tomate", comentó un afectado.

El gobierno culpa al embargo estadounidense del hambre en Cuba, pero los problemas estructurales internos son los que más afectan a los agricultores, afirmaron.