Campesinos cubanos sin recursos para producir: "Se está trabajando con nada"

En medio de la crisis alimentaria que padece la población cubana, varios campesinos guantanameros denunciaron que están trabajando sin recursos, mientras el estado deja perder las cosechas y se demora hasta cinco meses en pagarles.

"Se está trabajando con nada", declararon al portal de noticias Cubanet, que hizo un recorrido por las zonas agrícolas del extremo oriental de la isla.

Los trabajadores del campo explicaron que carecen de los recursos y herramientas necesarias para producir y obtener buenas cosechas: "nos faltan hasta las limas, hay una fábrica de limas en Guantánamo y no tenemos. Tampoco hay fertilizantes ni mangueras", dijeron. Los insumos que vende el estado son caros, señalaron.

Si bien el Estado garantiza en algunos casos el arado de la tierra, una vez para cada campesino, ellos deben comprar el combustible y pagar el resto del tiempo las yuntas de bueyes a altos precios.

"Lo que producimos aquí es prácticamente sin recursos. Aquí lo que más o menos te ayudan, cuando ellos pueden es a ararte la tierra. El tractor te lo dan un día y hay que buscar el combustible, pero el resto es con la yunta de bueyes, el que no la tiene tiene que rentarla, te cuesta hasta 600 pesos un buey para que trabaje una mañana. Y el que trabaja manual te cobra 400 pesos", afirmó uno de ellos.

"En el CUPET no nos quieren vender combustible a 25 pesos, entonces hay que comprarlo caro", comentó otro.

Asimismo, subrayaron que otro problema es el pago. "Se tardan 3, 4 y hasta 5 meses sin pagar, lo que dificulta la siembra de la siguiente cosecha, porque la tierra tiene sus tiempos y ahora mismo necesitamos empezar a preparar la tierra de septiembre. Si usted entrega la cosecha y se tardan en pagarlo, cómo vas a pagar al bueyero para preparar la tierra en agosto y septiembre, esa demora afecta el desempeño del campesino", aclararon.

Uno de los afectados con esta situación contó que hizo una buena siembra de repollo pero cuando necesitó echarle la urea no encontró ni un saco, y el repollo se quedó chiquito. "Trabajamos sin fertilizantes".

También afecta la ineficiencia estatal, pues a veces el estado no recibe las cosechas porque tiene los almacenes llenos, y te dicen que tienes que esperar tres días, detallaron.

"Nosotros sembramos un tomate y fui a entregar la cosecha, qué me dijeron: tenemos demasiado tomate y no te podemos recibir. ¿Tú crees que cuando tienes una tomatera madura ahí va a esperar dos o tres días? No va a esperar. ¿Qué tuve que hacer?: buscar a los revendedores por fuera para que se hicieran cargo del tomate", comentó un afectado.

"Al final los revendedores son los que salvan una pila de cosechas aquí", subrayó.

El régimen cubano anunció una alta fiscalización del Ministerio de la Agricultura para intentar atenuar la escasez de alimentos en el país. Sin embargo, la pésima gestión de las cosechas, muchas de las cuales se pierden desestimulando al productor de alimentos, es un tema viejo.

El gobierno culpa al embargo estadounidense del hambre en Cuba, pero los problemas estructurales internos son los que más afectan a los agricultores, afirman.