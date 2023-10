Padres cubanos esperan cirugía para su bebé con tumor cerebral: "Mi niña no es una urgencia para ellos"

Un padre villaclareño denunció que lleva más de 78 días en un hospital cubano esperando que su bebé, con un tumor cerebral, sea operada. El centro de salud solo hace cirugías a "casos de urgencia".

Ezequiel Álvarez está desde hace varias semanas con su esposa y su bebé en el Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez, en La Habana. La niña debe ser operada y en su provincia no hay recursos para hacer la cirugía.

"Estuvimos ingresados desde el 1 de agosto en Santa Clara hasta el 25 de septiembre que nos remiten para La Habana porque en nuestra provincia no contaban con los recursos necesarios. (...) Nos han dejado abandonados a nuestra suerte en este hospital", dijo el padre en un mensaje en Facebook.

La bebé Erika De La Caridad Álvarez Sarduy tiene 6 meces de edad. Los médicos le detectaron un tumor y un quiste cerebral y decidieron que debe ser operada para salvar su vida, pero lleva esperando esa cirugía por más de 78 días.

"Cuando entramos al hospital nos dicen que no están haciendo cirugías ni nada, solo las de urgencia y como mi niña no es aún para ellos una urgencia, no nos queda más que esperar. No tiene el personal médico necesario para las cirugías (...) A diario nos dicen que hay que esperar", comentó angustiado Ezequiel.

El padre señala que ha escrito a diversas instituciones médicas cubanas, y hasta a la presidencia del país, pero no recibe respuesta.

"Nada, es como si me diera contra una pared. Me dicen que sí están apoyando a este hospital con cirugías pero son las endonasales (cirugía endoscópica endonasal) que no es el caso de la de mi niña. Me entrevistó con la subdirectora del hospital pediátrico y me dice lo mismo de siempre (...) 'Hay que esperar'", comentó Ezequiel.

El padre cubano está desesperado con la situación de salud que está sufriendo su bebé y no encuentra ninguna lógica a esperar un empeoramiento en la salud de su hija para que sea atendida.

"Esperar a que a que mi niña se ponga grave y entonces las consecuencias las pague ¿quién?. ¡Ella y nosotros que somos los padres! La niña tiene la cabecita caída para un lado y un ojito cerrado más que el otro. No no puedo seguir esperando", expresó angustiado.

El padre cubano cuestionó el eslogan del régimen que asegura que "Cuba es una potencia médica a nivel mundial".

"Que alguien me diga dónde está esa potencia médica porque no la veo. Ya los insumos para garantizar la cirugía están completos, pero lamentablemente no tengo el médico, ni el anestesista. Eso no se puede donar ni traer del exterior", señaló.

Este padre cubano tiene cuatro hijas pequeñas, tres de ellas quedaron al cuidado de una abuela en Santa Clara.

Ezequiel ha recibido apoyo de algunos cubanos que, tras conocer su caso la semana pasada, se han solidarizado con su familia. Él y su pareja están agradecidos, pero siguen desesperados, sin ver que llegue una solución para el delicado estado de salud de su bebé.

La carencia de insumos médicos, medicamentos y profesionales de la salud está afectando a todas las provincias cubanas y ponen en riesgo la vida de los pacientes.

Esta semana se conoció el caso de otro niño con tumor cerebral que no puede ser operado en el hospital pediátrico de Santiago de Cuba por falta de instrumental. El pequeño tiene tres años. Está ingresado con dolores de cabeza intensos y los médicos dicen que no hay con qué operarlo.