Yailin, sobre caso judicial de su novio Tekashi 6ix9ine: "Están haciendo una injusticia"

Mientras Tekashi 6ix9ine está esperando conocer que pasará en la audiencia que tiene programada para este viernes 20 de octubre en República Dominicana, donde sabrá si quedará preso o en libertad, Yailin La Más Viral concedió una entrevista en exclusiva para Alofoke Radio Show, donde habló sobre los rumores que circulan de ella y lo que piensa sobre el proceso judicial al que se está enfrenando su novio.

Recordamos que el rapero neoyorquino se encuentra detenido después de las acusaciones de agresión a dos hombres que trabajaban en el estudio de grabación de Diamond La Mafia, donde la ex de Anuel AA había estado trabajando con el productor dominicano, quien aseguró que la golpiza fue por un "ataque de celos".

Unos días después de la supuesta agresión, el novio de Yailin fue detenido en un hotel en República Dominicana. Y el martes se le negó la libertad en la primera vista que tuvo ante el juez.

En este tiempo, la mamá de Cattleya ha salido en defensa de su chico hasta en dos ocasiones. Una en un escrito de Instagram y más tarde en un vídeo en el que volvió a recalcar que no está siendo abusada ni maltratada por el polémico rapero. Ahora, la cantante conversó con Santiago Matías en una entrevista telefónica que le concedió para hablar sobre la situación de su novio.

"Le estamos orando a Dios para que Daniel (nombre real de Tekashi) pueda salir de ahí", dijo Yailin La Más Vira, que declaró que se está haciendo "una injusticia" con su novio. "Se está tratando injustamente porque hay personas que han hecho cosas peores y no hacen su trabajo cuando lo tienen que hacer", sentenció.

"Están haciendo una injusticia en verdad"

La ex de Anuel también dijo sentirse arrepentida de haber trabajado con Diamond La Mafia. "Si yo hubiera sabido que su música me iba a salir tan salada, no hago nada", aseguró Yailin, quien también desmintió las informaciones que han estado circulando los últimos días sobre un supuesto embarazo.

"Si yo estuviera embarazada, la primera que lo dijera fuera yo", puntualizó.

Yailin La Más Viral entra en llamada sobre el minuto 14 de programa: