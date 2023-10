Cadena española Iberostar gestionará la Torre K del Vedado

El grupo hotelero Gaviota, perteneciente al conglomerado empresarial militar GAESA, entregará la gestión del hotel Torre K, ubicado en el corazón del Vedado, en La Habana, a la compañía española Iberostar.

La noticia trascendió durante el evento turístico Destinos Gaviota, que se está llevando a cabo desde el 18 hasta el 24 de octubre en Jardines del Rey, Camagüey, al centro-este de Cuba, según señala el sitio digital Tourinews.

Construido desde cero con capital totalmente cubano en la manzana donde se reúnen las calles 23 y K, el "nuevo rascacielos", como lo denomina Tourinews, ha sobrevivido a las sucesivas crisis y vaivenes económicos que ha atravesado el país desde 2018, año en que inició su ejecución.

La instalación cuenta con 154 metros de altura y 42 pisos, con un total de 565 habitaciones que ostentarán la categoría de cinco estrellas. Estas condiciones lo posicionan a una altura mayor a la del Tryp Habana Libre, ubicado justo enfrente.

El edificio tiene prevista su inauguración en 2024, aunque su primera fecha de apertura estaba planeada para abril de 2022. Su entrada significará el cuarto hotel que operará la española Iberostar en la capital cubana, junto a otros 19 hoteles en los restantes principales destinos turísticos del país, como Varadero, Cayo Guillermo y Holguín.

Durante este tiempo, los cubanos han visto con recelo la construcción de la también llamada "Torre López-Calleja" –aludiendo al fallecido exyerno de Raúl Castro y expresidente de GAESA– que se levanta imponente ante una Habana que se cae a pedazos y las escasas inversiones en sectores como la salud o la agricultura que presentan números y condiciones de deterioro en el país.

El arquitecto Rafael Muñoz calificó en 2022 la obra acometida por el régimen cubano de construcción "al trozo modo", o chapucería, aludiendo la presencia de "puntos oscuros".

"No voy a hablar ahora de todo lo que sabemos, del irrespeto a las leyes urbanísticas, del uso de materiales equivocados, de la contratación de proyectos extranjeros en detrimento de profesionales locales, del disparate económico que representa, sino literalmente de 'el parto' pues he visto esta foto hoy y, como arquitecto, no me queda más remedio que señalar los puntos oscuros de esta construcción", expresó Muñoz en su publicación.

Refiriéndose a los "puntos oscuros" que se aprecian en el hormigón, a los que en la jerga del gremio se le conoce como "cucarachas", Muñoz afirmó que se trata de "lugares a los que, por falta de vibración, la masa de hormigón no llegó y quedaron oquedades en su superficie".

El arquitecto Abel Tablada, que tuvo la oportunidad de tomar fotografías desde la imponente altura del edificio y compartir vistas únicas de la capital, gracias a una visita de profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Habana, dijo en Facebook que "como arquitectos, tenemos nuestras críticas [pero] están más centradas en el proceso inversionista, las decisiones iniciales, la falta de concurso público y el poco respeto a las Comisiones de expertos que son las encargadas de velar por el cumplimiento de las regulaciones urbanas y los valores patrimoniales y ambientales de la ciudad".

También el meteorólogo cubano Elier Pila Fariñas llamó la atención sobre el brillo cegador que generan las paredes vidriadas del hotel, que provocan dificultades a los choferes que circulan por la calle 23.

Obviando estas alertas, el gobierno cubano continúa la ejecución de esta obra; situación que además está marcada por la baja en la ocupación hotelera en el país. El último reporte de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) al cierre de agosto da cuenta de que Cuba había recibido 1,666,592 turistas internacionales.

El economista Pedro Monreal indicó en la red social X que estos datos indican "la trabajosa 'recuperación' de una actividad que usualmente ha sido presentada como la 'locomotora' de la economía cubana".

No obstante, en el evento turístico Destinos Gaviota, el ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García Granda, anunció dos nuevos destinos turísticos en Cayo Paredón y Cayo Cruz, refirió Tourinews.