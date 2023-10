La Diosa regala a sus seguidores electrodomésticos de la casa que se compró

Hace pocos días fue noticia que La Diosa se compró su primera casa en Estados Unidos, para ella un sueño cumplido, y en medio de los arreglos de su nuevo hogar la cantante decidió regalar a sus seguidores los electrodomésticos que ya estaban en la vivienda.

En su perfil de Instagram la artista hizo una directa en la que mostró los equipos que estaba obsequiando, una cocina con horno, un refrigerador y un microondas; además de un lavaplatos que ya se lo había prometido a un seguidor.

A través de esta red social la cantante pidió que aquellos que lo necesitaran se pudieran en contacto con ella.

Por supuesto el gesto de La Diosa se ganó los elogios de sus seguidores: “Eres sencillamente la mejor. Diosa me encanta tu trabajo, eres tremenda persona y una gran artista”; “No he visto otros artistas hacer lo que haces, nadie se interesa en que pueden ayudar con las cosas que no necesitan. Eso habla muy bien de ti en cuanto a la calidad como persona”; “Wow eres la mejor tremenda acción por eso te sigo y te apoyo”; “Eres bella mi vida no te preocupes que tú eres una mujer real siempre”.

Al compartir con sus followers la noticia de la compra de su casa, La Diosa dijo que ahora sí había cumplido el sueño americano.

Esta semana en el último capítulo de su reality show les dio a sus fanáticos un tour por la nueva casa enseñando cada una de las habitaciones de esta y el patio con piscina, y hasta enumeró las transformaciones que quiere hacer en la vivienda para decorarla a su gusto.