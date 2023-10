Yordenis Ugás: “Espero nunca más escuchar que los cubanos somos correlones”

El boxeador Yordenis Ugás ha sacado pecho de cómo gracias a su ejemplo para la comunidad cubana espera nunca más escuchar que “los cubanos son correlones” o que “no venden”

“Eso es pasado, gracias a todos nosotros. Por cosas del destino, el ojo mío derecho ha quedado así en mis últimas dos peleas”, dijo Ugás en su Instagram, donde enseñó el estado actual de su ojo tras la derrota de hace unas semanas contra Mario Barrios, en la pelea por el título interino de las 147 libras del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).

Pese a que las cosas no han ido bien del todo, Ugás dijo que “nunca he renunciado, nunca me he quedado sentado en la esquina, la imagen siempre ha sido.. yo suplicándole al doctor para que me deje continuar”.

“Esa noche hace 3 semanas estaba en el hospital de madrugada y me decía ‘coño por segunda pelea consecutiva termino en un hospital haciéndome exámenes sobre el ojo’ pero eso si, sin preguntas, podía preguntarme, porque en mi mejor momento llega esto, pero no!!. sin cuestionamientos, pasó porque pasó, cuando te suceden cosas buenas, no preguntas porque me paso esto a mí??”, reflexiona el boxeador.

Asimismo, Ugás considera su trayectoria como una historia de éxito que debe inspirar a los cubanos a luchar por sus sueños.

“Siempre voy a compartir mi historia, para los que me quieran se motiven, y los que me odian pues también se motiven, no para que me cojas pena, no necesito que me cojas pena. Soy un hombre exitoso, respetado en el mundo del boxeo, cumpliendo mis sueños y tengo algo que no se compra con nada, que es el respeto de mi comunidad cubana”, dijo.

El boxeador todavía no ha tomado una decisión con respecto a su futuro y espera por la recomendación de los doctores.

“Después de la cirugía, entre una cosa y la otra, estuve casi un año mirando doble, pero aun así regrese a trabajar duro, tuve casi 90-100 rounds de sparring, regrese a luchar, no se dio, ok, pero yo lo entregué todo. Ahora lo que digan los doctores. Tranquilo, en paz y, sobre todo, muy, muy agradecido. Nunca te rindas. Dios Patria Vida Libertad”, concluyó.

Ugás, de 37 años, se vio superado el pasado 30 de septiembre, por el mexicano, nueve años más joven, que no dejó dudas de su victoria a los jueces del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, quienes de manera unánime le otorgaron una puntuación de 118-107, 118-107 y 117-108.

Luego de un año y medio sin subir al cuadrilátero, el cubano presentó problemas con el ojo derecho, y en los últimos asaltos tuvo que ser examinado varias veces por el médico. Es el ojo que se lesionó en su combate contra Errol Spence y que lo llevó a un salón de operaciones.

Ugás confesó luego de la pelea que su futuro está en el área puesto que “Mi familia ya no quiere que esté en esto”.