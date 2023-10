Yulién Oviedo recuerda encuentro con leyenda de la música Lionel Richie

El reguetonero cubano Yulién Oviedo recordó un encuentro que tuvo en una ocasión con una de las leyendas vivas de la música estadounidense: el gran Lionel Richie.

Yulién compartió en sus redes una fotografía con el cantante, al que tuvo la oportunidad de conocer hace exactamente 20 años.

"Erase una vez en Londres, un día como hoy junto a Lionel Richie", escribió.

La imagen ha acumulado más de 2,000 likes en apenas unas horas.

Uno de sus seguidores le preguntó al cantante qué le dijo Lionel Richie, a lo que él respondió: "Que me alejara del cubaneo".

Otros internautas se burlaron y despertaron la ira del intérprete.

"Ustedes no tienen moral ni son ejemplo de opinar, por tanto y demás, los imbéciles que son capaces de burlarse de esto son las personas incapaces de satisfacerse así mismo y la única manera que encuentran para ser feliz es hablando morronga", afirmó.

En las últimas dos semanas, Yulién ha estado publicando fotos con otros artistas internacionales de talla mundial.

El 14 de octubre, posteó varias imágenes junto a los integrantes de Sin Bandera: el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García.

"Una de las mejores experiencias de mi vida fue conocer en persona a estas bestias del dúo Sin Bandera, ¡wow!", dijo.

Aunque no dio más detalles en su publicación, el encuentro habría tenido lugar en el James L. Knight Center, donde Sin Bandera ofreció un concierto como parte de su Frecuencia US Tour para celebrar sus 20 años.

Ese mismo día, el cantante y percusionista cubano anunció que artistas internacionales accedieron a participar en su nuevo disco.

"Se siente cabrón que personas que han trabajado con muchos artistas mundiales como Romeo Santos, Luis Vargas, Don Omar, Nacho, Gloria Trevi, Ninel Conde, Juan Magán, Lil Jon, Bad Bunny, Daddy Yankee acepten mi humilde invitación a mi álbum New Face", subrayó.

A comienzos de mes, Yulién fue objeto de multitud de críticas y burlas, tras publicar fotos de su "encuentro" con Bad Bunny en los Latin Billboard, que según sus detractores, solo fue un breve momento en el que apenas hubo un saludo entre ambos.

En respuesta, el reguetonero señaló que no había mentido. "Solo me alejé del mercado cubano que es una verdadera vergüenza y es una verdadera tumba para personas talentosas como yo que quieren salir adelante, mientras más daño tratan de hacerme más me decepciono de ser cubano. La envidia es mejor despertarla que sentirla", escribió entonces.

Pocos días después, anunció que había pedido autorización a la productora de Bad Bunny para utilizar su voz, recreada con inteligencia artificial, en El Yaris 2.0, una versión de este exitazo que incluirá en su nuevo disco.