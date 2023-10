Yulién Oviedo comparte con Bad Bunny en los Premios Billboard de la Música Latina

Yulién Oviedo presumió con sus seguidores en redes sociales del encuentro que había tenido con Bad Bunny en la gala de los Latin Billboard, celebrada este 5 de octubre en Miami, Florida.

"Resulta ser que Bad Bunny me preguntó que quién carajo era yo que tenía un flow tan cabrón y le dije 'papi yo soy el orgullo de mi familia, de mi barrio y de mi cultura'. New Face is coming", dijo el cantante cubano en Instagram, donde además mostró imágenes de su paso por la alfombra roja.

"Qué duro con el duro", reaccionó Yomil; "El mío desde Samuel", le comentó Omi Hernández; "Aguaje", escribió Freddy Loons.

Sus fans le dejaron también bonitos mensajes celebrando no solo el encuentro, sino también algunos, más entusiastas, imaginando que una colaboración entre ellos pudiera materializarse.

"El remix de Chuky tiene que salir con él sin duda alguna él o Mike Towers, piensa en eso mi hermano"; "Hermano así es tú naciste y creciste en las grandes ligas, por eso estás en las grandes ligas"; "Qué bueno Yuli, me alegro mucho por ti y por las grandes oportunidades que estás teniendo, Bendiciones siempre"; "Felicidades, con el duro del Conejo malo, el Bad Bunny los grandes Dios los a junta"; "Los grande con los grandes"; "Felicidades Yuli. Te mereces eso y mucho más, has luchado sin descanso y ahí están los resultados. Bendiciones"; "Duro cuando un cubano está por esos niveles, Yuli ponte para eso asere que tú tienes talento, enfócate en tu linea muchas bendiciones"; "Eso es lo que tienes que hacer águila no caza mosca!"; "Honor a quien honor merece, de Cayo Hueso pal mundo", se lee entre los cientos de reacciones.

Pero no es este el único encuentro con estrellas de la música internacional que ha tenido Yulién Oviedo en los últimos tiempos, pues tan solo dos días antes había coincidido con Peso Pluma, que resultó ser el máximo ganador en esta edición de los Premios Billboard, con ocho galardones, incluidos Artista del Año, Debut; “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino o Compositor del Año.

"Quién mejor que uno de los artistas más escuchados del planeta para bendecirte tu próximo álbum New Face, eres un tipazo carnal, gracias por tu tiempo y tu humildad", comentó junto a su foto con el cantante mexicano.

Antes había presumido de su encuentro con Vico C, al que agradeció por los consejos, la "vibra tan bonita" y por inspirar con su música "a todos los artistas cubanos".

Pero no fue Yulién Oviedo el único cubano que estuvo este jueves en la gala en el Watsco Center de Miami. Gente de Zona, nominada por octava ocasión, en esta ocasión en la categoría Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo -que finalmente recayó en Aventura-, acudió a la gala junto a un "acompañante muy especial", Alex Jr.