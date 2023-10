Yulién Oviedo responde a las burlas tras su "encuentro" con Bad Bunny: "Partía de indios cubano envidioso odiador"

Las críticas y burlas sobre el “encuentro” de Yulién Oviedo con Bad Bunny en la gala de los Latin Billboard han inundado las redes, después de que saliera a la luz un video del momento en el que ambos coincidieron.

“Resulta ser que Bad Bunny me preguntó que quién carajo era yo que tenía un flow tan cabrón y le dije 'papi yo soy el orgullo de mi familia, de mi barrio y de mi cultura'”, escribió el reguetonero cubano en su Instagram junto a unas fotos en las que se ve a ambos, pero las imágenes de ese instante no coinciden con su relato.

En el video Yulién saluda con la mano al puertorriqueño y este, aunque corresponde a su gesto, sigue de largo sin decir prácticamente nada y sin reparar mucho en la presencia del cubano.

Las críticas y burlas de los internautas no se hicieron esperar, algunos aludiendo a que Yulién mintió en su publicación sobre el encuentro con el boricua.

En una publicación de La Familia Cubana en Instagram se desató la polémica al respecto y Yulién arremetió contra todos en los comentarios.

“Mentí no, solo me alejé del mercado cubano que es una verdadera vergüenza y es una verdadera tumba para personas talentosas como yo que quieren salir adelante, mientras más daño tratan de hacerme más me decepciono de ser cubano la envidia es mejor despertarla que sentirla ninguno de ustedes están listos para esto porque sienten demasiada envidia por su propia gente que está creciendo cubano envidioso”, escribió el cantante cubano.

Captura Instagram / La Familia Cubana

Como las críticas continuaron Yulién dejó otros comentarios bastante agresivos y despectivos: “Cubano criticando el trabajo de los demás”; “Cubano matando su propia raza”; “Ninguno de ustedes merecen a los artistas que tienen”; “Por eso me aleje de todos ustedes”; “Partía de indios”; “Siento decepción de ustedes”; “Cubano sin educación”; “Cubano odiador”; “Cubano sin escrúpulo”; “Cubano envidioso”.

Captura Instagram / La Familia Cubana

Hasta memes desencadenó el video en contraste con lo publicado por el artista en sus redes.

Aunque Yulién prometió el pasado julio un nuevo comienzo alejado de las polémicas y ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos por su comportamiento, tal parece que esta vez no se pudo quedar callado.