Cubana Diana Ela y Yotuel estrenan "Dominicana"

Los artistas cubanos Diana Ela y Yotuel acaban de regalar una bachata urbana que lleva por título “Dominicana”, la cual está disponible en la plataforma Youtube.

Esta nueva canción “incorpora la versatilidad y el estilo distintivo de dos reconocidos artistas urbanos”, reseña la nota de prensa divulgada por la productora Puntilla Films.

El video comienza con distintos escenarios donde se ve a los artistas en determinadas situaciones: unas veces en la playa, otras sentados en sillas que parecen tronos, y acumula más de 19,000 vistas en sus primeras nueve horas de estreno.

En “Dominicana” se sienten las melodías nostálgicas y la melancolía de muchos por relaciones fallidas con una historia de desamor y reencuentro, y un coro que dice: “Bailemos la canción que nos recuerda a Dominicana. Bailemos la canción que me recuerda cómo te excitaba”.

Un hecho que ha acompañado la presentación del clip ha sido la afección de Diana Ela, que la llevó a estar internada en un hospital de Miami.

“Fui para que me pusieran unos sueritos porque llevo sin comer tres días literalmente y además para que me bajaran la fiebre con algo que no fuera pastillas y resultó que al hacerme exámenes hay algunos valores que no dieron para nada bien”, escribió en su cuenta de Instagram.

Captura de Instagram/Diana Ela

El colaborador en este tema con Ela, Yotuel Romero, le dedicó unas palabras desde la red social Facebook: “Espero te recuperes pronto y que este susto quede en nada y ya apóyate en #Dios pídele mucho por tu salud”.

“Te mando mi energía, no te preocupes por la canción campeona, lo importante eres TÚ”, culminó su mensaje el exintegrante del grupo Orishas.

Captura de Facebook/Yotuel

Este domingo, en una de sus stories en Instagram. Diana agradeció por las muestras de preocupación de sus fans.

“Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes y sus buenos deseos, a Yotu @yotuel y todos sus seguidores por todas las bendiciones enviadas”, dijo.

“Hoy me siento mucho mejor a pesar de no estar al 100 y saber que tendré que seguirme chequeando para recuperarme completamente”, expresó la artista, y en alusión al estreno del video añadió: “Hoy a pesar de unos días bien jodidos estoy feliz porque hay mucho por lo cual festejar”.

Captura de Instagram/Diana Ela

La misma publicación fue oportuna para que Diana Ela retribuyera el apoyo de los realizadores. “Tanto en el video como en la canción mucha gente bonita dejó su alma y su talento y ya por fin el video de Dominicana está arriba”.

Diana Ela La O Prada es una artista cubana que emergió en la escena musical hace tres años. Es modelo y actriz de profesión.

Luego de hacer un stop en su carrera por razones personales, regresó con dos sencillos “Cruella” y “La Niña Tiene Tumbao”. Su éxito previo, “Contigo”, junto a Abraham Mateo, superó los ocho millones de vistas en YouTube y dominó las listas en España.