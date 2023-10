Anciana cubana celebra sus 105 años en Villa Clara

La cubana Amparo Hernández Hernández celebró sus 105 años junto a sus hijos, nietos y bisnietos, que la colmaron de cariño, presentes y un festejo muy especial en su ciudad, Santa Clara.

La anciana festejó su cumpleaños 105 rodeada de sus familiares y “con una alegría desbordante”, reportó el diario local Vanguardia, con fotos de algunos de los momentos de la festividad.

Captura de Facebook/Vanguardia de Cuba

Amparo es una de los más de 40 centenarios del municipio de Santa Clara, en Villa Clara, precisó la publicación, y aseguró que, aun cuando la anciana “ya no posee la agilidad de otros tiempos, su mente conserva una vitalidad propia de una niña”.

“Sus ojos ya casi no ven. Sus manos muestran arrugas bien marcadas. Su paso lento delata la cantidad de sus años”, describe la periodista Chábeli Rodríguez García en su crónica. La propia Amparo reconoció: “Me extraño porque no puedo hacer las cosas que siempre he hecho”.

La anciana tiene dos hijos, siete nietos y siete bisnietos. “A todos los he visto nacer y a todos los he cuidado”, expresó.

“Voy a tener un tataranieto. Solo quisiera vivir hasta que él naciera, para que mis ojitos, que casi no ven, lo vean”, confesó.

Su nieta más pequeña, Esther Espinosa Zúñiga, destacó que Amparo aún realiza muchas actividades por sí sola: “Llegar a la edad de 105 años no es fácil. Ella tiene muchas funciones vitales que conserva, se traslada, se baña, lava, friega y come sola. A medida que pase el tiempo, sé que será más difícil”.

“Hasta ahora es un gozo tenerla. Es como tener un niño, ella es como un niño que está empezando a caminar. Ojalá tengamos la bendición de tenerla unos años más”, deseó.

A mediados de este año, trascendió la historia de otra cubana longeva en la vecina provincia de Sancti Spíritus. Cira Delia Vegas Pérez, de casi 103 años, quien afirmó que “la suerte” ha sido su único secreto para alcanzar su venerable edad.

En mayo pasado, falleció la mujer más longeva de Cuba, Emilia Tejeda Tejeda, a la edad de 115 años, en el municipio de Niquero, en Granma. Emilia mantuvo “su capacidad mental hasta el último minuto”,

En junio de 2018 falleció la cubana María Emilia Quesada Blanco, considerada en la isla como la persona más longeva del mundo. Con 117 años y 5 meses, María Emilia era conocida en su tierra natal, Cienfuegos, como “La Primorosa” o “La joya de Monserrat”. Nunca se casó ni tuvo hijos.