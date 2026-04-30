Kilómetros a pie y terreno hostil: así rescataron a un anciano con fractura de cadera en Yateras

Anciano con fractura es rescatado tras horas de travesía en zona inaccesible de Yateras

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El Grupo Municipal de Operaciones y Socorros de la Cruz Roja Cubana rescató a un adulto mayor con fractura de cadera en la comunidad de Palenque Arriba, una de las zonas de acceso más difícil del municipio de Yateras, en la provincia de Guantánamo.

Según una publicación en Facebook de Aris Arias Batalla, para llegar hasta el paciente, los rescatistas debieron atravesar kilómetros a pie bajo el calor y el sol intenso, cruzar pasos de río, transitar por trillos y caminos pedregosos, y abrirse paso entre la densa vegetación tropical de la región montañosa donde se ubica Palenque Arriba.

«Calor y sol típico de verano, pasos de río, trillos, caminos pedregosos, enormes arbustos testigos de una típica vegetación y kilómetros de andar no imposibilitaron al Grupo Municipal de Operaciones y Socorros de la Cruz Roja Cubana en Yateras», describió Arias en su publicación.

Además, compartió varias imágenes que dan una idea bastante cercana de las dificultades que enfrentaron los rescatistas durante la operación.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos, los rescatistas lograron estabilizar al paciente en el lugar del incidente e inmovilizarlo en una camilla metálica antes de iniciar la evacuación.

«Los cruzrojistas rescatistas lograron estabilizar al paciente y evacuarlo de manera segura, garantizando su integridad física durante todo el trayecto», señaló la publicación.

Una vez concluida la evacuación, el adulto mayor fue trasladado al Policlínico Fausto Favier Favier, el principal centro de salud del área de Palenque de Yateras, donde recibió atención médica especializada para su recuperación.

El reconocimiento por la operación fue dirigido expresamente a Wilfredo Piñeiro y su equipo de trabajo, quienes lideraron el operativo.

Yateras es uno de los municipios más montañosos y aislados de Cuba, con una topografía casi 100% montañosa y comunidades integradas al Plan Turquino, programa para zonas de montaña.

La comunidad de Palenque Arriba solo es accesible cruzando el río Palenque hasta siete veces, y las lluvias intensas pueden dejarla incomunicada por más de 15 días, lo cual da una medida de la magnitud del rescate.

Este contexto geográfico extremo convierte operaciones como la descrita en un desafío de dificultad excepcional para cualquier equipo de emergencias.

No es la primera vez que este grupo actúa en condiciones similares: en octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa, la Cruz Roja en Yateras rescató a dos pacientes incomunicados en la sierra, uno con apendicitis y otro con politraumatismo.

Las imágenes del rescate muestran a entre cuatro y seis socorristas con camisetas blancas de Cruz Roja Cubana, cascos rojos de protección y botas de hule, transportando al anciano en camilla cubierto con una manta verde a través del terreno montañoso.

«Esta acción reafirma el compromiso de la Cruz Roja con la protección de la vida y la asistencia a las personas más vulnerables, incluso en las condiciones más adversas», concluyó Arias Batalla, añadiendo que «la rápida coordinación y el profesionalismo del equipo fueron determinantes para el éxito del rescate».