Primera casa de abuelos dentro de un centro laboral en Cuba abre en Villa Clara

Empresa estatal inaugura casa de abuelos para sus jubilados en Villa Clara Foto © Periódico Granma

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La Empresa Electromecánica de Villa Clara inauguró la primera casa de abuelos ubicada dentro de un centro laboral estatal en Cuba, una instalación diseñada a partir de la adaptación de dos contenedores con capacidad para atender a unos 20 jubilados de la propia empresa.

El director de la entidad, Justo Rodríguez Gattorno, describió la iniciativa como «un acto de justicia con quienes se entregaron durante años a la producción, y que tiene más valor por ser una iniciativa surgida del propio colectivo», y aunque la prensa oficialista presenta este lugar como un logro, evita mencionar las penurias que padecen los jubilados en la isla.

La instalación cuenta con posta médica, comedor, baño, televisor y área para realizar ejercicios, según detalló el directivo, quien precisó que los gastos de funcionamiento serán solventados con recursos generados por la propia empresa, sin depender de fondos estatales.

Los cerca de 20 jubilados acogidos no solo recibirán atención, sino que transmitirán sus experiencias a los nuevos trabajadores incorporados al centro y apoyarán el organopónico de la empresa.

La apertura se produce en un contexto de grave crisis en la atención a los adultos mayores en Cuba, el país más envejecido de América Latina: el 25,7% de su población supera los 60 años, según datos de cierre de 2024, lo que equivale a unos 2,5 millones de personas.

Villa Clara es precisamente la provincia más envejecida del país, con el 29,1% de su población en ese rango etario.

El sistema estatal de atención resulta claramente insuficiente: Cuba cuenta con solo 156 hogares de ancianos y 12,697 camas para todo el territorio nacional, dejando 51 municipios sin ningún servicio de este tipo.

El propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social admitió en marzo de 2026 que «no hay recursos para atender a personas vulnerables», una declaración que afecta a 1,774,310 jubilados registrados en el país.

Una encuesta de la organización ASIC a 506 jubilados reveló que el 98,8% percibe abandono institucional y el 99% afirma que su pensión no cubre las necesidades básicas, en un escenario donde las pensiones civiles no superan los 4,000 pesos mensuales, menos de diez dólares al cambio informal.

La emigración masiva —más de 1,4 millones de cubanos desde 2020— ha agravado aún más la situación, dejando al 17,4% de los adultos mayores sin familiares cercanos, según datos de 2024.

Ante esta crisis, el régimen autorizó en febrero de 2026 a mipymes, cooperativas y cuentapropistas a abrir residencias para ancianos mediante el Acuerdo 10249/2025, mientras que la Resolución 247/2025 del Ministerio de Salud Pública, publicada el 21 de abril, fijó las normas operativas: capacidad máxima de 60 personas, generador eléctrico obligatorio y reserva del 10% de plazas para personas vulnerables.

Varios internautas celebraron la apertura de la casa de abuelos en Villa Clara y pidieron que la iniciativa se replique. María Abreu Rodríguez señaló: «Hay muchos centros que tienen locales abandonados y en franco deterioro, y se pueden utilizar en devolver algo de lo mucho que han dado los antiguos trabajadores de este país».

La prensa extranjera también ha expuesto el abandono de los ancianos en Cuba como uno de los síntomas más visibles del colapso del modelo social de la dictadura, un problema que se agudiza con cada año que pasa sin reformas estructurales.