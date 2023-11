Sobrino de Chocolate MC explica por qué le gustan más las escuelas de Estados Unidos

El hijo de Isis Sierra Hernández, hermana del reguetonero Chocolate MC, explicó en un gracioso video que se viralizó en TikTok por qué las escuelas en Estados Unidos son mejores que en Cuba.

El menor -quien arribó a Florida junto a su familia en enero de este año- partió de argumentar que en territorio estadounidense todo motiva más.

"Esto es pa' toda Cuba. Aquí las escuelas son mejores que allá. Aquí todo te motiva más. Esto enséñenselo a sus hijos, pa’ que después no estén diciéndole a los padres que no pueden ver esto. Esto es para toda Cuba”, insistió antes de dar su argumentación.

“Aquí sí te dan un almuerzo bueno y sano. Si fuera Cuba, imagínense ustedes... Miren aquí la cantidad de tiendas que hay, miren aquí las escuelas qué bonitas son. Aquí los baños son más limpios”, explicó.

“Dejen que sus niños lleguen aquí para que vean que ellos se van a fijar en eso más que en otra cosa”, concluyó el menor.

El video generó cientos de comentarios de internautas coincidiendo no solo con lo apuntado por el menor, sino además alabando la gracia y espontaneidad de sus declaraciones.

La realidad confirma que en los últimos años los niños cubanos no han podido escapar de la crisis reinante en el país, que incluye la escasez de alimentos, medicinas y otros artículos básicos del día a día, desde material escolar hasta ropa y zapatos. Las familias han debido luchar más que nunca para sacar adelante a sus hijos.

Ante la crisis, los niños han tenido cada vez más claro que la migración es la mejor salida para ellos y sus familias, y de ello dan fe varios videos virales de menores satisfechos con su nueva realidad en territorio estadounidense.

"No quiero regresar a Cuba. Estoy contenta, [la nueva escuela] me gusta más", fue la conclusión de una niña en días recientes tras describir su primer día de escuela en Miami.

A finales de septiembre, otros dos hermanitos recién arribados a EE.UU se mostraron rotundos al ser interrogados sobre si querían regresar a Cuba.

Mientras el más chiquito se limitó a repetir "nooo" todas la veces que le preguntaron; el mayorcito dijo: "no, tía, no inventes, tráeme a abuelo para acá, yo no viro para allá".

Por esos días, otro niño de seis años mostró orgulloso el barrio donde está viviendo con su familia en Estados Unidos, muy diferente al de Cuba.

"Esta es mi casa, este es mi nuevo barrio, no se parece en nada a un barrio de Cuba, los barrios de Cuba son más caóticos. Aquí vivimos bien, normal, como personas civilizadas", dijo el niño en un video compartido también en TikTok.

En enero de este año se viralizó en redes sociales el mensaje de un niño que le pedía como deseo al Ratoncito Pérez, tras perder un diente, 100 dólares para mudarse a Estados Unidos.

Meses antes, un grupo de estudiantes de enseñanza media recitaban en unos versos que se iban para Nicaragua, intención que ponía al descubierto la aspiración de miles de cubanos: irse del país.