Abuela cubana logra viajar a Estados Unidos con visa de turismo

Una abuela cubana logró viajar a Estados Unidos con visa de turismo y pudo reunirse con su familia en Miami para pasar tiempo de calidad con ellos.

Los cubanos tienen difícil conseguir este tipo de visado porque no se está tramitando en la isla. Deben viajar a un tercer país y no siempre se llevan una respuesta positiva de este trámite.

El periodista Javier Díaz, entrevistó a la cubana Alba María Scull, de 61 años, al llegar al aeropuerto de Miami. La señora explicó que tuvo que viajar a Guyana para hacer este tramite de su visa de turismo a Estados Unidos. Estuvo en Georgetown durante 10 días para lograrlo.

"No hay palabras. Nunca me lo imaginé. El día que fui habían muchos extranjeros, allí no había casi cubanos. El problema es que esto recién comienza. Le recomiendo a la gente que se arriesgue, mira, yo lo conseguí", dijo la señora.

Los visados B-2, de no inmigrante, se suspendieron en Cuba en 2019. En 2023 se retomaron pero con trámites en terceros países. Esta pausa hizo que las aplicaciones para este tipo de visa se redujeran de 41,000 anuales a 3,000 en la actualidad.

CiberCuba consultó en agosto la sección de visados disponibles para Cuba en la página consular. Aparece que las visas B1 tienen una vigencia de seis meses y una sola entrada, las B1/B2 continúan siendo de tres meses con una sola entrada, pero las B2 se ampliaron a 60 meses con múltiples entradas.

Es decir, estos visados pueden ser de hasta cinco años con entradas múltiples, una fórmula ideal para muchas personas que no quieren dejar definitivamente la isla, sobre todo adultos mayores, adaptados a vivir en sus casas de toda la vida.

La familia de Alba María aseguró que para ellos no hay sueños imposibles. Lucharon por este visado de turista para la abuela y lo consiguieron, poniendo todo su empeño y con una alta dosis de buena suerte a su favor.