Luis Silva: "Miren este Panfilito"

Luis Silva compartió con sus seguidores una imagen de una figura hecha en honor a su personaje de Pánfilo a través de las stories de Instagram, donde mostró al bien logrado "Panfilito".

Instagram stories / Luis Silva

La pieza es obra de la misma artista cubana, Hanny Valenciaga, que también creó hace unos meses una muñeca cabezona (en estética funko) inspirada en el personaje de Ana de Armas para Blonde, que fue obsequiado a la actriz gracias a Luis Alberto García.

Hace unos pocos días la propia joven nacida en Bejucal había presentado su muñeco inspirado en Pánfilo (a quien no etiquetó porque le daba pena).

"Pánfilo (no lo etiqueto porque me da pena) es uno de los personajes humorísticos más pintorescos y controversiales de la pantalla chica cubana", comienza el post que acompaña al vídeo donde muestra las dos piezas del querido viejito de la televisión cubana.

"Hace poco estuve pasando un curso, muy necesario para mí, auspiciado por la UNESCO. Como cierre, se decidió hacer una feria online para que todos los creadores mostraran sus obras. Yo, como siempre, tenía muchas cosas en mente, mucho por decir, por demostrar. Ya tenía fotos de varios trabajos pero quise hacer algo nuevo", añadió sobre cómo había surgido la idea.

"Siempre les he comentado que el propósito de este proyecto, su alma, es recrear personajes que han marcado la vida de muchos cubanos. Y tenía varios en mente por mostrar pero la idea era también dejar ver la evolución que he tenido en el trabajo. Después de pensarlo mucho, comencé a producir a Pánfilo con un estilo bastante personal", añadió en el mensaje, donde contó que la feria no había sido como esperaba ni había podido exponerlo pero "pero quedé tan feliz al verlo que no quería dejar de enseñárselos a ustedes".

Entre los cientos de personas que reaccionaron a la creación se encuentra Marlon Pijuán, que también forma parte del elenco de Vivir del Cuento y comentó con iconos de aplausos.

No es este, sin embargo, el único homenaje a su personaje del que Luis Silva presume en redes sociales. Hace unos días mostró un dibujo de un rostro: en una mitad el suyo propio y en otra el de su alter ego. Antes había enseñado orgulloso a su doble en Matanzas.