Hamlet Lavastida expone el sistema penitenciario cubano en la Bienal de Kiev

El artista Hamlet Lavastida es el único cubano invitado este año a la Bienal de Kiev donde expone su serie República penitenciaria.

“La serie República penitenciaria empezó como una serie de calados de un metro por 70 centímetros —calado a manera de archivo de matrices de papel que yo continuamente he usado— alrededor del año 2021. Como en abril o mayo, antes de ir a Cuba, fue cuando hice los bocetos de este tipo de obras que crean ese pequeño mapa sobre la represión en Cuba y después caigo en Villa Marista preso”, dijo Lavastida a Diario de Cuba.

El artista expondrá, en este caso, de esa serie, que es un mapa de las prisiones cubanas, una vista aérea de la prisión de Valle Grande.

Para Lavastida es necesario exponer el sistema represivo del régimen cubano, uno de sus secretos mejor guardados.

“Pienso que es necesario indagar y exponer estos agujeros negros que existen de la represión política y cultural en Cuba, porque sencillamente con eso estás educando a un público foráneo y al público nuestro sobre esos vacíos”, precisa.

“El sistema penitenciario cubano es uno de los secretos mejor guardados del régimen. Una obra que señala e indica a un público foráneo: esto es una cárcel, esto es una de las tantas y tantas prisiones que tiene la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones en Cuba, aquí sufren prisión personas, aquí hay presos políticos actualmente”, agrega.

El artista valora la oportunidad de participar en este evento tan especial en las circunstancias bélicas que se viven en Ucrania.

“Para mí es es muy interesante porque yo soy el primer artista cubano invitado, soy el único cubano en esta bienal, que tiene sede en Viena y otras ciudades. Estamos hablando de esta transnacionalidad y esta circularidad de lo que es hoy precisamente el exilio, la diáspora ucraniana en Europa, expandida por toda Europa debido al peligro de la guerra, y entonces tiene una sede en Bruselas, tiene otras sedes en Berlín, en Varsovia y en Viena, que es en la que yo participo, y otra sede en una ciudad de Ucrania, pegada al Oeste”, comenta.

LA Bienal de Kiev arrancará el próximo octubre y se extenderá hasta 2024. Against the Logic of War (Contra la lógica de la guerra) es el nombre que lleva de bandera esta quinta edición que insuflará vida en medio del clima mortífero de la guerra de Rusia contra Ucrania, según informa Rialta Magazine.

“En lugar de abandonar el proyecto y someterse así a la lógica de la guerra que ataca todo lo civil, la Bienal de 2023 se basa en su idea fundacional: la de ser una iniciativa multicéntrica en un entorno europeo, interconectado y con forma solidaria”, anuncian los organizadores.

En noviembre del pasado año, Lavastida recibió el Premio Libertad de Expresión en las Artes, entregado en su vigésimo segunda edición por la organización Index on Censorship (Índice de Censura).

El también activista, que fue encarcelado durante varios meses por la Seguridad del Estado, consideró este reconocimiento como importante para los artistas independientes oprimidos por el régimen cubano.