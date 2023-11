La broma de Heydy González a Eddy Borges: "Ya no come más de lo mío"

"Remedio santo", aseguró Heydy González al compartir con sus seguidores en redes lo que le había hecho a su pareja Eddy Borges para que dejara de comer de lo suyo.

En el vídeo, subido hace unas horas a su cuenta en Instagram, se ve cómo echa un poco de crema en un bol antes de sentarse al lado de él en el sofá, quien, sin pensarlo dos veces, no dudó en coger la cuchara para llevarse a la boca lo que aparentaba ser helado.

Justo entonces esboza una sutil mueca en su rostro antes de ver que su chica toma algo del bol y empieza a masajearse los pies.

Entre arcadas suyas y las carcajadas de ella, Eddy Borges sale corriendo a echar lo que ya se había metido en la boca.

"Remedio santo", dijo la actriz e influencer en el post, al que él mismo reaccionó con el comentario "Ta bien, pero esto fue golpe bajo".

"Dime que eso no fue de verdad!!!!!"; "Y la clase de cucharada que se comió todavía debe estar escupiendo crema"; "Jajajajjajaja qué bueno quedó esto!!!! Ese no roba más comida que no es suya"; "Ay Dios qué cómico, le pasó por goloso"; "El pobre ajjajaja por comer más con los ojos que con la boca"; "Niña por dios vas a enviudar antes de tiempo, lo amas tanto que lo vas a matar"; "Dios mío ya esto es demasiado", se lee entre los mensajes que le dejaron sus seguidores.

"Por comelón ahora están 0 a 0", le comentó una, en alusión a la broma reciente que le había hecho él mientras iban en el auto y ella se disponía a comerse un plátano.

Entre ellos este tipo de bromas son frecuentes, como muestran en sus redes sociales con post que evidencian no solo lo bien que se lo pasan sino cómo en su hogar lo de 'bajar la guardia', tiene consecuencias.

Días antes fue ella quien le hizo creer que se había atragantado. "Donde hay desquite no hay agravio", dijo el lunes pasado al desear también un feliz comienzo de semana. "Con esas cosas no se juegan, un día se ahoga de verdad y no le hago caso", le comentó él en esa ocasión.

Pero no son ellos los únicos blancos de sus 'chistes' pues hasta Galilea se ha llevado lo suyo y hace unas semanas fue sorprendida por su madre, que no encontró mejor sitio para romper un huevo que la cabeza de su hija.

"Mamá, ¿tú viste lo que me hiciste? Tú me rompiste un huevo en la cabeza. Ná, tú estás loca; casi me rompo la cabeza entera", dijo la niña, inicialmente sorprendida por lo que había hecho su madre y después divertida por sus ocurrencias.