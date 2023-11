Seidy La Niña sube la temperatura con el estreno de "Putiña"

Desde que Seidy La Niña sorprendió a principios de octubre pasado con adelanto de su nuevo tema, "Putiña", se auguraba que no dejaría indiferente y el estreno este 10 de noviembre de su candente videoclip no ha defraudado.

"Tengo un espejo en mi casa, donde me gusta mirarme, me pongo una tanga, me viro de espalda, rico vacilarme" canta en el sencillo, donde la intérprete radicada en Miami saca su lado más sensual y, de paso, responde a todas las críticas que recibe.

"Me gusta la piña, me gusta la papaya" canta en otra parte del tema, que a menos de 12 horas de estrenado en Youtube ya superó los 21 mil likes.

En sus redes, desde días antes La Niña estaba calentando con fragmentos de la letra y fotos posando sexy con el look que lleva en el videoclip, donde termina bailando en tanga por las calles de Miami.

Las reacciones en redes y en Youtube no se han hecho esperar. Mientras que unos aplauden el tema, su desparpajo y la sensualidad que derrocha en el clip; otros, en cambio, le reprochan que se parece a otros lanzamientos previos.

"No me gusta, más de lo mismo; "¿Por qué todas tus canciones tienen el mismo ritmo? no entiendo"; "¿Por qué todo suena igual? Me gusta pero tiene que ver algo nuevo y no solo las palabras de la canción"; "Se parece a la pista de Azuquita, pero suena bien"; "Pero si es lo mismo que Mulatica"; "A mí me gustan mucho tus canciones y tal con todo y la letra, pero creo que casi todas las canciones tienen el mismo ritmo, la misma melodía, lo único que varía y un poco es la letra", comentaron algunos.

"Desde que descubrí a este artista no he parado de sorprenderme, un tema mejor que el otro!, trabajaré duro para algún día colaborar contigo"; "Me encantó el video y la energía de la música"; "Eres espectacular, cada vez me sorprende más, eres una cantante completa y no pienso discutirlo con nadie"; "Qué rico tema, está pegajoso, me encantó, todos tus temas me ponen a bailar sola jajajaja, bendiciones Seidy "; "Sin duda la mejor, cada tema supera el anterior, todas somos putiñas"; "Digan lo que digan a mí me gustó"; "Hermoso tema, espectacular, lindo traje, de buena vibra, te felicito es una mujer natural"; No importa que sea parecida a alguna otra, a mí me gustan todas"; "Hola nunca te había escuchado, tremendo talento que Dios te bendiga desde el Bronx", celebraron otros.

"Eso va a ser una fiebre", dijo dos días antes del estreno y a pocas horas de haber visto la luz el nuevo tema de Seidy La Niña, ya las redes se están llenado de publicaciones de seguidores que se han rendido al ritmo de la canción y se han animado a bailarla.