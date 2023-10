Seidy La Niña calienta las redes con adelanto

Con un provocativo baile y el fragmento de lo que parece ser un nuevo tema, Seidy La Niña salió al paso al comentario de una seguidora que la tildó de "vulgar, igual que todas".

Desde la cocina, La Niña se desató bailando la canción, dirigida a quienes no dejan de criticarla: "Tengo un espejo en mi casa, donde me gusta mirarme, me pongo una tanga, me miro de espalda, intento* vacilarme. Unos me dicen loca, otros me llaman vulgar pero ninguno me paga la renta, yo tengo ganas de calentar", canta en el fragmento del sencillo que por lo que parece, pudiera titularse "Putiña" o "Vulgar no, putiña", como comentó al compartir la publicación.

"Eso y no pienso discutirlo con nadie"; Critican y ni escribir saben……unas dolidas es lo que son, mastiquen bien esa envidia para que no se atraganten; "Calienta cariño que tú tienes para eso. Y al que no le guste que le eche azuquita. Al que dios se lo dio San Pedro se lo bendiga. Ashé y bendiciones"; "Qué rico suena eso y no pienso discutirlo con nadie!!"; "Buena esa y si no le gusta que no te vea y ya. A la gente sí le gusta joder, fuego es lo que hay bebé", "No puedo con ella, dele amiga, hasta abajo!"; "Calienta mulatona"; "Ella siempre tiene la mejor respuesta para todo"; "Lo malo que cuando hablan de ti no lo hacen por tu música, sí por lo de putiña... buen legado"; "Que hablen y que digan lo que quieran, los infelices siempre, son bla bla y blaa. Éxitos"; "Aplaudir no es obligado pero tú éxito molesta", se lee entre las reacciones a su publicación.

En redes sociales, los pocos segundos de adelanto ya están animando a los usuarios a subir sus vídeos bailando la canción.

Pareciera que la polémica va de la mano del éxito de Seidy La Niña. Sea por haber dicho que Celia Cruz había reencarnado en ella, por el videoclip de su tema "Prohibido", por decir que es la reina del reparto o hasta por su forma de bailar sobre la tarima, la cantante radicada en Miami no deja de ser blanco de críticas y cuestionamientos, a los que ella siempre responde divertida, desenfadada, segura en sí misma, sin perder el camino de seguir dando pasos en su carrera.

"A veces me siento putiña, a veces tengo ganas de sacar esa fiera que llevo dentro... Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, yo me miro en el espejo y digo: 'qué bien, estoy, qué bien me va, qué bien me veo'", dijo en agosto pasado cuando le reprocharon una foto en la que posaba sensual con un body lencero rojo.

Pero a Seidy La Niña tampoco le falta el cariño de su público, que se lo deja saber no solo en comentarios, acudiendo a sus presentaciones sino también apoyando cada uno de sus lanzamientos.