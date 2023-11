Captan a ciclista tirando de un sofá por las calles de Miami

Lo dijo Platón: “La necesidad es la madre de todas las invenciones”. Y eso habrá recordado el ciclista que fue captado este fin de semana por las calles de Miami tirando de un sofá atado a su bicicleta.

Un par de rodamientos debajo del mueble de salón, fuerza de voluntad y de piernas, y el hombre consiguió arrastrar el sofá que necesitaba. Los demás, que piensen lo que quieran.

“¡Innovación icónica!”; “Nunca dejes que te digan que no puedes”; “¡Dios mío! ¡Only in Dade!”, comentaron algunos usuarios en la cuenta de Instagram de Only in Dade, medio especializado en sucesos bizarros del condado de Miami Dade.

El video, acompañado con el icónico tema Gonna Fly Now, de Bill Conti, utilizado en la banda sonora de la película Rocky. El esfuerzo del ciclista y la bolsa con el balón de fútbol encima del sofá resultaron tan cinematográficos como el entrenamiento del mítico boxeador en las escaleras del Museo de Arte Moderno de Filadelfia.

La imagen del abnegado ciclista compite con la insólita estampa que dejó perplejas a dos mujeres que caminaban por la Avenida Rosalind en Orlando, Florida, a comienzos de octubre.

La causa de su estupefacción fue un automóvil estacionado en la avenida, con el chófer dentro y todos los enseres personales de su casa amarrados por fuera del vehículo: una enorme montaña de objetos, desde sillas hasta microondas, muebles, cama, sofá ventilador de techo y diversos utensilios más cubrían prácticamente al automóvil.

También es digna rival de la llamativa solución que encontraron dos personas a inicios de octubre para viajar juntos en un patinete eléctrico por Miami. Diseñado para transportar a un solo usuario, en el vehículo viajaba un segundo ocupante, sentado entre las piernas del conductor y con la cabeza a la altura de sus ingles.

Si se trata de remolcar, el ciclista supera la curiosa forma en que un camión fue remolcado en Miami a mediados de septiembre, arrastrado por otro en un ángulo de 45 grados.

Y por si te quedaste con ganas de "volar" con la música de Conti: