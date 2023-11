Reportan desaparición de un cubano que salió de Cuba rumbo a Nicaragua con escala en Dominicana

Una cubana pidió ayuda desde México para intentar dar con el paradero de su esposo, que está desaparecido desde el 9 de noviembre.

Se supone que ese día el migrante -cuyo nombre no fue precisado por su pareja- tomó un vuelo de la aerolínea Sky High con escala en República Dominicana y destino final en Managua, Nicaragua. Sin embargo, a la esposa no le consta que haya llegado ni a Dominicana y muchos menos a Nicaragua, pues no volvió a saber de él.

“Aún no se sabe nada de él. No sabemos qué le pudo haber pasado. La angustia nos mata y el aeropuerto de Cuba no quiere dar ninguna información porque dicen que es información confidencial. No sé qué más hacer”, explicó entre lágrimas Migdelys en declaraciones enviadas al periodista Mario J. Pentón.

La mujer detalló que a su pareja el pasaje se lo vendió una persona que era del reparto La Guernica, Camagüey.

"Pero nosotros no damos con esa persona que le vendió el pasaje. Según mi esposo haría la travesía con una hermana de ese señor y con su esposo. Ellos vendrían juntos y ellos ya tendrían todo arreglado: taxi, coyotes y todo”, precisó Migdelys.

La mujer dice que tuvo contacto con su marido por última vez cuando estaba en el aeropuerto en Cuba -no preció cuál- próximo a hacer el check-in para viajar a Nicaragua previo paso por Dominicana.

“Se despidió de mí y ya no supe nada más de él”, concluyó la mujer visiblemente afectada, al tiempo que suplicó por ayuda para intentar dar al menos con la persona que le vendió el boleto a su esposo.

Lamentablemente, en medio de la aguda crisis migratoria de los últimos dos años, ya son varios los casos de cubanos que han desaparecido en diferentes fases de su travesía por vía terrestre.

No obstante, lo llamativo en este caso es que -según el testimonio de la esposa del migrante- no hay ni constancia de que haya arribado a Nicaragua por vía aérea.