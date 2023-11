Seidy La Niña celebra cumpleaños de su mamá: "No tengo palabras para describir mi amor por ti"

Seidy La Niña está de celebración: su mamá cumple años este 14 de noviembre.

En sus redes sociales la cantante cubana radicada en Miami le dedicó unas emotivas palabras.

"No tengo palabras para describir mi amor por ti, la vida no me pudo dar una mejor mamá. Te amo, felicidades en tu cumpleaños"; escribió junto a un vídeo donde se ve la interpretación de mariachis en su honor.

Facebook / Seidy La Niña

Los buenos deseos para la cumpleañera no tardaron en aparecer en el tablón de comentarios.

"Felicidades y miles de bendiciones para ambas. Disfruten del gran amor que se tienen una a la otra"; "Muchas felicidades para tu mamá y que la vida le dé mucha salud y fuerza para seguir apoyándote y desbordándote de amor bendiciones"; "Felicidades muchas para tu bella mamá, qué sorpresa tan hermosa. Dios te bendiga siempre"; "Muchas felicidades y bendiciones para tu mamita, que Dios te bendiga mucho y se cumplan todos tus sueños, una buena hija lo tiene todo en la vida"; "Muchas felicidades para tu hermosa madre, que Dios la colme de muchas bendiciones y larga vida"; "Seidy y por haber traído al mundo una hija maravillosa como tú que la bendición de Dios nunca le falte y pasen un bello y maravilloso cumpleaños", se lee entre las reacciones a su post en Facebook.

El pasado 28 de octubre, cuando Seidy La Niña hizo realidad el sueño de dar su primer concierto en Miami, no dudó en subir a la tarima a su mamá, a la que agradeció públicamente, una vez más, por todo el amor y apoyo que siempre le ha dado.

Seidy reacciona a críticas por "Putiña": Mientras mi madre me apoye todo los demás serán “opiniones”

En medio de los cuestionamientos que ha recibido por su último estreno, "Putiña", Seidy La Niña reaccionó aclarando que, mientras cuente con el apoyo de su madre, el resto son solo 'opiniones'.

Junto a varias fotos donde posa con su progenitora en el set de rodaje del videoclip, escribió: En estos últimos dos días he recibido muchas críticas por mi ultimo sencillo “PUTIÑA” y con todo respeto les digo mientras mi madre me apoye todo los demás serán “opiniones” bendiciones".

"Así mismo es, mientras tu mami lo apruebe y tus fanáticos de corazón le gustan (perdonando mi palabra) pal' carajo los haters y envidiosos(as). Que Dios te siga bendiciendo", "Dale con todo guaputiña!!"; "Eres grandiosa y única en tu estilo! Sigue pa' lante que lo estás haciendo a tu estilo!"; "A mí me encantó, no cojas lucha, nunca podrás complacer a todos"; "Sigue adelante, eres hermosa y sí solo son opiniones! Aquí desde Perú"; "Tan bella tu mamá, bendiciones y para ella junto contigo"; "Sé muy feliz y con tu mamá a tu lado no hay tropiezo que te detenga"; "Me encanta la relación que tienes con tu mama. Eso dice el tipo de persona que eres. Olvida los negativos y sigue echando candela bella. Y ven para Orlando"; "Pero tu madre no es tu única fan tiene que tener cuidado como te expresas ok bendiciones", opinaron sus seguidores.

La canción, por su parte, ya ha rebasado las 74 mil visualizaciones en Youtube a cuatro días de su estreno. En Instagram, ya supera los 19 mil reels.