Cosas que solo puedes encontrar en carreteras de Miami

Conducir en Miami es un reto que requiere mantener todos los sentidos en el volante porque las carreteras de la ciudad están llenas de sorpresas y la mayoría de ellas son peligrosas.

El perfil de Instagram Only in Dade compartió algunas imágenes de lo que se puede encontrar una persona que viaje por las carreteras de Miami. En la lista hay verdaderas muestras de lo que no se debe hacer durante la conducción vial.

En uno de los videos un conductor aparca su carro al borde de una autopista, se baja del vehículo sin camisa y comienza a caminar entre los otros autos. El hombre hace señales con las que parece estar invitando a un chofer que lo adelantó, a pelear en plena calle.

También hay "joyas misteriosas", como un neumático rodando solo por el borde de la carretera durante muchos metros; o un van que se detuvo en el momento justo, quedando atrapado entre dos carriles, viéndose sorpresivamente rodeado de coches a toda velocidad.

Los miamenses, si tienen una camioneta, no andan pagando transportación. Por ahorrarse un dinerito son capaces de subirse ellos mismos a la parte trasera del vehículo para proteger sus pertenencias, desafiando las leyes de la física y sin protección.

Hace poco tiempo se hizo viral un vídeo de dos mujeres acostadas en un colchón colocado arriba del techo de un carro que circulaba a toda velocidad por una autopista. Todo el que veía la escena reaccionaba de una forma o otra, pero coincidían en una idea común: "Es algo no muy inteligente".

Otro video que resumen las cosas insólitas que ocurren en la ciudad del Sol fue compartido por el perfil Only in Dade, en la red social X.

Algunas de estas historias ya fueron contadas en CiberCuba, como el curioso caso del hombre que escaló el puente levadizo de Brickell Avenue, en el condado de Miami-Dade, y desapareció ante la mirada de los presentes, sin que se conociera nunca su nombre.