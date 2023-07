Only in Dade: Auto circula por Miami con dos mujeres acostadas en un colchón en el techo

Foto © Collage Captura de Instagram/Only in Dade

La imagen de dos mujeres acostadas en un colchón colocado arriba del techo de un auto, mientras el vehículo circulaba por una calle del condado de Miami-Dade, se ha viralizado.

"Bueno, eso no es muy inteligente", se puede leer en la descripción del video, que se ha vuelto viral desde el popular perfil de Instagram Only in Dade.

"¡Ay Dios, qué locas, asere, Only in Dade de verdad!", exclamó el cubano que filmó las imágenes desde su vehículo. Las mujeres se rieron cuando se percataron de que estaban siendo filmadas.

La insólita escena generó cientos de comentarios, casi todos criticando la peligrosa aventura.

"Mil maneras tontas de morir"; "No hay neuronas ahí"; "A veces siento que la gente está haciendo cosas estúpidas solo para poder terminar en las redes sociales"; "1,000 maneras de morir en el próximo episodio 249", fueron algunos de los comentarios.

Otros cuestionaron en lo se ha convertido Miami en los últimos años.

"Miami se está convirtiendo en un país del Tercer Mundo"; "No faltes el respeto a los países del Tercer Mundo de esa manera. Miami se está convirtiendo en el Quinto Mundo"; "Ha sido un país del Tercer Mundo desde hace más de 20 años", intercambiaron algunos internautas.

"Por supuesto que es en Miami, la mayor parte de la ciudad no es muy inteligente, se va por el desagüe rápido", añadió con severidad otro comentarista.

Tampoco faltaron quiénes preguntaron dónde estaba la policía o cómo habrá acabado la singular aventura.

En las imágenes no se aprecia que el colchón y el somier -que también era transportado en el vehículo- estuvieran fijados con alguna correa u otra forma de sujeción que no fueran las propias pasajeras.

De hecho se ve que el colchón iba rodado hacia el lado izquierdo, algo debido tal vez al mayor pesos corporal de una de las pasajeras.

Los hallazgos en las carreteras de Miami son cada vez más insólitos.

En días recientes la imagen de un joven montado en una vespa de espaldas, sin casco y con los pies rozando el suelo por una carretera del condado de Miami-Dade también se viralizó en redes sociales.

En ese caso el pasajero iba con los brazos cruzados sin más sobre la cajuela posterior del vehículo, sin preocupación alguna, al parecer, por la temeridad de lo que estaba haciendo.

En junio, la imagen de un hombre circulando a toda velocidad por una autopista de Miami con dos mujeres montadas en su moto, una de ellas sentada en incómoda y peligrosa posición de frente al conductor, también desató decenas de reacciones y comentarios, la mayoría coinciendo en el auténtico disparate de tal aventura. Eso sí, en ese caso al menos los tres tenían casco puesto.