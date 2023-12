Cubana prepara almuerzo con palma real

El recetario cubano del llamado Periodo Especial ha vuelto a ponerse de moda en medio de la grave crisis de alimentos que atraviesa el país.

Después de que en grupos de redes sociales salieran a relucir recetas como la ropa vieja de cáscara de plátanos, las fritas de cáscara de yuca, el pudín de arroz, y el potaje de cuescos de mamoncillo, ahora una mujer cubana publicó lo que llama "Preparado de palmiche a fuego lento".

Afirma que ante la falta de arroz decidió retomar esta receta, la cual queda "bastante buena".

Las imágenes, publicadas en el grupo de Facebook "Recetas desde el corazón", muestran que en realidad el preparado no está hecho del fruto de la palma real, el palmiche, el cual es ovalado, muy duro, de color verde claro y se usa en Cuba para alimentar a los cerdos.

Post de Mónica Baró. Facebook

Más bien se trata de la parte interior de la penca que da terminación a la palma y que en Latinoamérica es muy popular y se conoce como palmito. Una usuaria del grupo afirma que a diferencia de otros países en Cuba el platillo no es muy popular porque hay que tumbar la palma real para poder conseguirlo.

Sin embargo la periodista cubana Mónica Baró aclara que la receta no le provoca risa, ni ternura, ni orgullo porque se inscribe en un contexto de empobrecimiento extremo y necesidades urgentes no resueltas de la población cubana.

"Me provoca una profunda tristeza y rabia, porque la mayoría de la gente que hace estas recetas no es gente aburrida de comer carne o alimentos convencionales. Es gente que no tiene nada más que comer. Y no hay nada de poético ni alternativo en eso", destacó.

Aunque el palmito es algo popular en América Latina, especialmente en países como Costa Rica, Baró explica que en el caso de Cuba "mucha gente la hará no por innovar en su dieta sino porque no tiene otras opciones. Porque la decisión es entre palmiche y hambre. Entre tiñosa y hambre. Entre picadillo de sabrá Dios qué cosa y hambre. Entre croquetas explosivas y hambre".

Considera que uno de los mecanismos de control de los regímenes autoritarios más primitivos es el empobrecimiento de la población y que hacia allí es hacia donde único no se deja de avanzar en Cuba: hacia la pobreza.

"Ningún dirigente cubano sabe lo que es el hambre", aclara.

La publicación de esta receta en el grupo de Facebook aparentemente fue borrada poco después.

Esta semana otra cubana publicó su receta de "congrís" con agua de hojas de guayaba ante la falta de frijoles.

Otros internautas mostraron sus pudines de arroz, y los que ya no tenían arroz postearon sus pudines de boniato y "plátanos burros o fongos".

Recientemente los habitantes de la isla reaccionaron indignados a recetas como la de ropa vieja con cáscara de plátanos o los chicharrones de cáscara de yuca.

Los cubanos han dicho que se trata de un nuevo recetario del hambre: "Es humillante", consideraron.