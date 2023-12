Consiguen catéter para joven en estado crítico en hospital de Santiago de Cuba

La petición desesperada de una madre cubana que días atrás suplicaba un catéter del que dependía la vida de su hijo, encontró respuesta en varias personas que la ayudaron.

El enfermo se llama Noel Alejandro Pérez Álvarez, tiene 26 años y padece insuficiencia renal terminal. Está ingresado en estado crítico en el Hospital Clínico Quirúrgico Ginecobstétrico de Santiago de Cuba.

El periodista independiente José Luis Tan Estrada informó el lunes que su mamá pudo conseguir un catéter y ese día lo iban a operar, para luego empezar con el tratamiento de hemodiálisis.

Captura de Facebook / José Luis Tan Estrada

"Varias personas se han comunicado que pueden donar el catéter. Esto sería muy bueno para Nelson (SIC), ya que por su condición de salud y ante la escasez en el hospital, necesita tener varios de reservas", precisó en Facebook.

Esta semana, circuló en Internet el pedido de la madre del joven enfermo, quien lleva ingresada con él en el hospital hace casi dos meses.

"En estos momentos él está en una condición de vida o muerte. Si en menos de una semana no se consigue un catéter parar ponerle, puede fallecer. Estoy desesperada, por favor, les suplico que si alguien sabe de uno o me puede conseguir uno que me avise al número 53762861. No me importa lo que cueste. Solo quiero a mi hijo con vida", subrayó el texto, compartido en Facebook por la internauta Lorelis Álvarez.