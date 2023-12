Madre cubana pide ayuda para su hijo: "Si en menos de una semana no se consigue un catéter puede fallecer"

Circula en redes sociales la petición desesperada de una madre cubana que suplica ayuda con un catéter del que depende la vida de su hijo, que tiene insuficiencia renal y se hemodializa.

Tipo de catéter que necesita el menor ingresado (Facebook/Lorelis Álvarez)

"Soy la mamá de este muchacho que muchos conocen. Estoy ingresada con él en el Clínico hace casi dos meses. Él tiene una insuficiencia renal terminal y se hace tratamiento de hemodiálisis. En estos momentos él está en una condición de vida o muerte. Si en menos de una semana no se consigue un catéter parar ponerle, puede fallecer", advierte la publicación.

"Estoy desesperada, por favor les suplico que si alguien sabe de uno o me puede conseguir uno que me avise al número 53762861. No me importa lo que cueste. Solo quiero a mi hijo con vida", concluye el texto, compartido en Facebook por la internauta Lorelis Álvarez.

Captura de Facebook/Lorelis Álvarez

En el apartado comentarios fue precisado que la familia es de Santiago de Cuba.

En los dos últimos años son constantes las publicaciones en redes sociales que suplican por ayuda para conseguir insumos médicos de toda índole que escasean en los hospitales a lo largo y ancho del país.

La pasada semana una cubana pidió ayuda urgente para un familiar de 24 años que se había fracturado una pierna tras caer de una palma y al que en un hospital de Manzanillo, en la provincia Granma, no lo habían podido operar por falta de insumos.

La internauta incluso compartió una receta que detallaba la cantidad de insumos necesarios para llevar a cabo la intervención quirúrgica. La petición incluía anestesia, un tornillo de 4.5 mm de longitud, diez pares de guantes, tres trócar, un tubo endotraqueal 7 ó 7.5, así como jeringuillas y dos donaciones de sangre.

La situación en los hospitales cubanos es cada vez más crítica. En octubre el Ministerio de Salud Pública en Cuba (MINSAP) admitió que estudiaba permitir el uso de insumos médicos provenientes del extranjero en los centros de salud del país, ello a pesar de los riesgos que esto podría implicar para los pacientes.

En medio de la escasez de medicamentos e insumos en la isla, los cubanos ha debido recurrir al mercado negro para conseguir los kit de operaciones que se usan en los hospitales. En agosto fue noticia que ante la escasez en Cuba un kit de operación puede costar hasta 40 dólares en el mercado negro.

En Cuba hay más de 250 medicamentos en falta y a la carencia de material quirúrgico e insumos de todo tipo se suma la drástica disminución del personal médico por la crisis migratoria o porque los profesionales de la salud piden la baja y emigran a otros sectores laborales porue no consiguen vivir con su salario.

La situación está llevando al sistema sanitario cubano a un inminente colapso.