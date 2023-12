Piden a Seidy La Niña que grite Díaz-Canel singao: "Lo voy a hacer a mi tiempo y si me da la gana"

Seidy La Niña ha desatado la polémica una vez más en sus redes, en esta oportunidad ha sido a raíz de los recientes comentarios sobre sus deseos de ir a Cuba a cantarle a su público.

La cantante respondió a una seguidora que le escribió en un comentario: “Si te nace ir y cantar vete pero canta y grita Díaz-Canel singao”.

“Por qué, porque a ti te da la gana. Porque si no hago eso soy comunista. Señores, ubíquense, estamos en Estados Unidos. Respeto tu opinión, pero si la mía no es la misma, por qué tengo que hacer lo que tú me digas que haga o lo que tú quieres que haga”, increpó la artista.

Mientras hablaba en español e inglés añadió: “Yo vivo en Estados Unidos, un país libre (…) Yo lo voy a hacer a mi tiempo si me da la gana, además (…) Crecí en este país y nunca me he sentido con la obligación de hacer algo que yo no quiera hacer o que yo no sienta. Y si lo siento pues lo voy a hacer y punto”.

Su respuesta y el texto que agregó en la descripción a su post, “libertad de expresión”, al parecer no gustó a varios de sus seguidores cubanos.

“Estás libre de decir lo que quieras, pero recuerda que también eres estadounidense porque tú y tu familia tuvieron que huir del comunismo”; “Si vas a Cuba estarás ganando dinero de una dictadura y jugando con sus reglas. No te atreverías a gritar eso porque yendo allí estás entregando esa libertad de la que hablas. Estoy decepcionado y estoy dejando de seguirte”; “No entiendo la razón de usar tu viaje a Cuba para hacerte propaganda sabiendo el dolor de muchos de tus fanáticos”, escribieron algunos.

Otros respaldaron su respuesta y enfatizaron en que no tiene nada de malo que como artista cubana quiera ir a su país: “Ser artista es ser artista no político ese pedacito solo lo vivimos los cubanos somos los únicos que involucramos peste con la mierda ella es cantante y es de Cuba y le da la gana de ir a visitar a su país como lo hacen todos cuál es el problema”; “Se la pasan hablando mal de Cuba y no quieren que los artistas vayan pero ninguna tuvo totico para gritar ni tirar una piedra allá”.

Esta semana Seidy confesó que le encantaría cantar en Cuba para su público y después calentó las redes con una foto enseñando su pasaporte cubano y una lanzando pregunta: "¿Una mulatica por Christmas en La Habana?".