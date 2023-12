Aymée Nuviola aclara: "Yo no me metí a cristiana, yo me convertí al cristianismo"

La cantante y actriz cubana Aymée Nuviola ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram con el que ha querido aclarar a todos sus seguidores cómo es que se le debe decir a una persona que decide abrazar la fe de Cristo.

"Yo no me metí a cristiana, yo me convertí al cristianismo", así comenzó expresando de forma contundente la premiada artista haciendo alusión a todas aquellas personas que se refieren a su inclinación religiosa utilizando la expresión de "se metió a cristiana".

La actriz añadió que su decisión de abrazar el cristianismo no es cosa de ahora y que más bien es algo en lo que lleva creyendo por más dos décadas: "Y no es reciente, hace más de 20 años que lo hice", aclaró.

Además, Aymée Nuviola quiso enfatizar en que decir que alguien se mete a cristiano está mal dicho y que la forma correcta es utilizar la palabra "conversión".

"La gente se mete a robar, la gente se mete a las drogas, la gente se mete al alcohol, la gente se mete en la vida de la gente. La gente no se mete a cristiana, la gente recibe a Cristo y hay una conversión", expresó.

Asimismo, añadió que "cuando realmente tú lo recibes en tu corazón, él hace cambios en tu vida. Y eso fue lo que hice yo. Así que repito, yo no me metí a cristiana, yo me convertí al cristianismo. Y no de ahora, desde hace más de 20 años".

Finalmente, Aymée Nuviola confesó a sus fans que convertirse en cristiana había sido, sin lugar a dudas, una de las mejores decisiones que había tomado a lo largo de su vida. "He madurado en la fe y me siento muy feliz y creo que fue el paso más importante que he dado en mi vida", sentenció.

Por otra parte, con la publicación de su vídeo la cantante quiso aprovechar para animar a sus seguidores a que compartieran con ella si habían tenido alguna experiencia similar.

"No es la expresión más correcta usar la frase SE METIÓ A CRISTIANA O CRISTIANO, por eso aclaro de una vez para aquellos que no entienden bien cómo es la cosa. Dejen sus comentarios y si han pasado la misma experiencia den su testimonio", escribió la artista junto al post.