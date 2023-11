Aymée Nuviola: "Soy muy bendecida, porque el Señor me ha permitido vivir de lo que amo y disfruto"

Aymée Nuviola compartió recientemente una reflexión que resume su satisfacción por tener la oportunidad de vivir de lo que ama y disfruta: la música.

Desde su perfil en Instagram, la artista cubana dijo: “¡Cuando estoy en el escenario me lo disfruto tanto! Siento que nací para estar en él”.

Las palabras llegan cargadas de un sentimiento de pasión por este arte que Nuviola regala a sus fanáticos.

“Le agradezco cada instante a Dios por darme el Don de la música y el arte, porque ser artista es un compendio de muchas cosas, y sí, creo que para eso se nace, cómo se nace con otros dones que el altísimo nos regala y nos capacita para desarrollarlos”, continuó.

Además, recalcó lo afortunada que es de hacer lo que le gusta. “Soy muy bendecida, porque el Señor me ha permitido vivir de lo que amo y disfruto, por eso honro a mi Dios y le doy Gloria en el escenario delante de todos, no me escondo para hacerlo, porque vivo agradecida de su misericordia y Gracia”, añadió.

Nuviola es una de las más importantes cantantes cubanas del momento. En su haber cuenta con un premio Grammy Latino al mejor álbum de fusión tropical (2018), un premio Grammy al mejor álbum latino tropical (2020) y otro Grammy Latino por mejor álbum tropical tradicional (2022).

Recientemente, a la cantante se le ha visto en diversos eventos y escenarios con reconocidos artistas como Jerry Rivera, de quien dijo: “Me sorprendió ver lo sencillo que es y el amor que siente por Dios y su hermosa familia”.

“Sigue siendo una de las grandes figuras de la salsa y de la música latina”, afirmó.

Captura de Facebook / Aymée Nuviola

También coincidió con otro talentoso músico puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa, a quien considera un cantante “excepcional, que tiene una voz mágica tanto para la salsa como para el bolero, además de ser un excelentísimo improvisador”.

A Santa Rosa dedicó también unas palabras en su Facebook: “Hemos compartido escenario y siempre salgo cautivada por su talento y carisma, también voy a verlo a sus shows y él ha ido a verme en los míos”.

Captura de Facebook/Aymée Nuviola

Por lo pronto, la intérprete estará pendiente a los resultados de la gala de premiaciones de los Latin Grammys, el próximo 16 de noviembre, en Sevilla, donde su sobrina Paola Guanche está nominada en el apartado Mejor Nuevo Artista.