Aymée Nuviola: "La Navidad nunca la conocí en Cuba"

"La Navidad tomó significado para mí cuando salí a vivir fuera de Cuba", confesó la talentosa y querida artista cubana Aymée Nuviola en un vídeo subido hace unas horas a su perfil en Instagram, donde contó que en la isla nunca había conocido la celebración.

"En Cuba no tenía la oportunidad de celebrarlo pero poco a poco me fui acostumbrado en los diferentes países donde viví, Costa Rica, México, aunque cada lugar tiene su particularidad (...) y ahí comencé a involucrarme un poco con esas festividades", añadió al contar cómo fue abrazando la celebración de estas fechas.

"Luego ya cuando conocí a Dios tomó otra dimensión para mí la Navidad; comprendí que no era solamente festejar y comprar cosas, sino celebrar la vida de Cristo, la vida de Cristo con nosotros, en nuestras vidas, celebrarlo en familia, darle gracias a Dios por todas las bendiciones y comprender que no es una celebración banal, no es algo para reunir cosas materiales sino que tiene un profundo significado y así lo celebro hoy en día y eso es lo que significa para mí festejar la venida de Dios", dijo antes de pasar a interpretar, acompañada del piano, el tema "Por siempre gracias".

"Esta hermosa canción de Lázaro Horta alabando a nuestro Señor y dándole gracias se la regalo con todo mi corazón", dijo al compartir este martes su publicación en Instagram.

Sus seguidores reaccionaron elogiando en los comentarios tanto sus palabras como su interpretación.

"Amén, la verdad de Navidad es celebrar a Cristo, nada más grande y maravilloso que su nacimiento"; "Alabado sea el nombre de Jesús y su nacimiento. Gracias por tan preciosa alabanza"; "Increíble, preciosa canción a él, que todo se lo merece, amén"; "Hermosa celebración el nacimiento de Jesús, lástima que aquí en Cuba no se haga notar estás festividades. Dios bendiga a Cuba"; "Qué grande eres. Qué orgulloso estoy de ti. Qué ejemplo para todos. Muchas bendiciones para ti y Paulo Simeon"; "Fuego mi bella tú y tus lindos detalles bendiciones", se lee entre los comentarios.

Días antes de esta publicación en redes, Nuviola había aclarado que ella se había convertido al cristianismo, no "metido a cristiana" y que tampoco era algo algo reciente sino "desde hace más de 20 años".

Tampoco es la primera vez que la sonera cubana dedica palabras de agradecimiento a Dios.

“Soy muy bendecida, porque el Señor me ha permitido vivir de lo que amo y disfruto, por eso honro a mi Dios y le doy gloria en el escenario delante de todos, no me escondo para hacerlo, porque vivo agradecida de su misericordia y gracia", dijo a principios de noviembre pasado.