Eddy Borges suplica el perdón de Heydy González tras reventarle un huevo en la cabeza

Las cosas no están nada bien para Eddy Borges; después de su venganza a una broma de Heydy González no ha salido muy bien parado y ahora está suplicando el perdón de su pareja.

Resulta que al cantante se le ocurrió devolverle una broma a la intérprete de Hidroelia nada más y nada menos que reventándole un huevo en la cabeza.

“A cualquiera se le mete una pajusa en un ojo… dejen en los comentarios que me perdone”, pidió ayuda a sus seguidores con un video que en vez de compasión lo que da es mucha risa.

En las imágenes se ve a Eddy desterrado al balcón de la casa y envuelto en una manta junto a un perro de peluche.

“Que mi experiencia les sirva a todos. Juega con todo menos con el pelo de tu mujer. Ella no me perdona aún pero me da de comer una vez al día, solo que nunca más he podido probar el huevo”, y esto se debe a que Heydy lo único que le da de comida es un triste huevo.

Heydy tampoco es que sea muy inocente en este asunto, pues ella comenzó las bromas embarrando una esponja de fregar de Nutella a la que el cantante le dio varias mordidas intentando comérsela.

Quien sea que gane esta “disputa de pareja”, lo cierto es que los seguidores de ambos en las redes se están divirtiendo y mucho con sus ocurrencias.