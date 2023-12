Cubano asesina a su esposa en Camagüey y luego se ahorca

Un cubano que cumplía una sanción en la provincia de Camagüey en una granja penal, asesinó a inicios de esta semana a su esposa y luego se ahorcó durante una visita de su pareja al recinto, según un reporte en redes sociales de una fuente conocedora del caso.

La pareja tenía dos hijos en común y eran del poblado Sola, en el municipio Sierra de Cubitas. La internauta Dianela Sánchez, quien dio cuenta del caso en el grupo de Facebook "Madres cubanas por un mundo mejor", identificó a las víctimas como "Yordi" y "Mayelín".

Captura de Facebook/Dianela Sánchez en Madres Cubanas por un Mundo Mejor

En el apartado comentarios de la publicación decenas de internautas se mostraron consternados por la noticia de un nuevo feminicidio en medio de un alarmante aumento de la violencia contra las mujeres, mientras que otros cuestionaron cómo es posible que sucediera algo así si el hombre estaba bajo un régimen de internamiento.

"Yo no sé cómo pasó. No hay explicación. Sus hijos estaban en la visita y él les dijo que esperaran, que tenía que hablar con su mamá, y se fueron al monte. No sé nada más. Ellos eran amistades de nosotros. No imaginamos aún cómo pasó. Esto fue hace dos días. Ayer fue el sepelio [martes]", añadió Dianela Sánchez.

En respuesta a otro comentario, la mujer precisó que cuando se está en "granja abierta" los ponen a trabajar. Explicó que en Camagüey ponen a las brigadas a hacer carbón en medio del monte.

"El preso tiene todo el tiempo del mundo para premeditar las cosas", concluyó.

Al cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el suceso, que de momento no ha sido confirmado por plataformas feministas.

El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) elevó este jueves a 81 los feminicidios confirmados en Cuba en lo que va de año tras verificar el asesinato de Yamilet de Jesús Domínguez Torres a manos de su expareja en su vivienda en Banes, en la provincia de Holguín.

Yamilet se encontraba en paradero desconocido desde el 24 de noviembre y su cuerpo apareció este 13 de diciembre enterrado en su propia casa.

El subregistro de feminicidios realizado por el Observatorio de Género Alas Tensas y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba hasta este 14 de diciembre es de 81 feminicidios, 9 intentos de feminicidio, 2 asesinatos por motivos de género y 5 casos que necesitan acceso a la investigación policial.

A esos datos se suma la muerte de Lisbeth Cintra, una madre cubana de 28 años cuyo cadáver fue encontrado con indicios de violencia al borde de una carretera en Boniato, en Santiago de Cuba -caso que al parecer se encuentra en proceso de verificación- y ahora la muerte de "Mayelín".

En otra publicación de esta misma semana, OGAT condenó el intento de feminicidio en Sancti Spíritus de la cubana Yadira Reyes Urrelis, cometido por su expareja a finales del mes pasado, al tiempo que criticó la falta de cobertura oficial de los medios de prensa ante hechos semejantes.

El pasado 28 de noviembre Yadira Reyes Urrelis fue agredida a machetazos en presencia de su hija. La agresión fue cometida por el padre de la menor, quien cortó los dos brazos a la mujer y le causó graves heridas en el resto de su cuerpo.

A solo 15 días para que concluya el año, los 81 crímenes machistas confirmados hasta el momento en 2023 superan con creces los 34 feminicidios verificados en todo 2022. El perturbador dato corrobora, además, el nivel de emergencia que supone el tema de la violencia machista en la sociedad cubana.

En noviembre el gobierno cubano reconoció que hubo alarmante aumento de feminicidios y casos de violencia contra las mujeres en la isla durante el primer semestre de 2023.

"En el primer semestre de 2023 se evidenció un mayor número de feminicidios y de denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia, algo que nos convoca a continuar trabajando para evitar la ocurrencia de hechos tan devastadores para una sociedad como estos", dijo en conferencia de prensa la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué.

Sin embargo, la recta final del año ha venido a demostrar que la situación se torna cada vez peor.