Tragedia marca inicio de 2026 en Santiago de Cuba: Madre de tres hijos muere a manos de expareja

Vídeos relacionados:
En el que podría ser el primer feminicidio en Cuba en 2026, una madre de tres hijos fue asesinada por un hombre que había sido su pareja, a pocas horas de iniciarse el año, en la ciudad de Santiago de Cuba.
La víctima fue identificada como Yuleidis Sánchez Rodríguez, de 43 años y madre de dos hembras y un varón de 14, reportó el comunicador Yosmany Mayeta Labrada en Facebook.
El crimen ocurrió este jueves, en la carretera turística del reparto Altamira, cerca del antiguo motel La Turbina, conocido en la actualidad como Bella Vista.
La mujer salió de su casa en la madrugada, para llevar comida a unos familiares, y fue atacada por su expareja, identificada como Neudis Callis Cureaux, de 43 años, quien se encuentra prófugo, indicó Mayeta.
Según la información, Callis Cureaux acechó a Yuleidis y le propinó dos puñaladas: una en el cuello y otra en la pierna, que le provocaron la muerte.
Lo más leído hoy:
Mayeta señaló, citando fuentes, que el agresor es un “‘delincuente’, rechazado incluso por su propia familia” y que amenazó en reiteradas ocasiones a Yuleidis, luego de que ella decidió romper la relación con él. El hombre vive en el reparto Nuevo Van Van, conocido como “La Micro”, en el mismo Altamira.
El comunicador advirtió que “este feminicidio no fue un hecho aislado, sino el resultado de amenazas previas ignoradas, que hoy dejan tres hijos huérfanos y una familia destruida” y demandó la captura inmediata del autor del crimen.
En los comentarios, una mujer que dijo conocer al sospechoso afirmó que había amenazado a una amiga en reiteradas ocasiones, incluso con un machete. Denunció que, tras ser detenido varias veces por esa razón, lo liberaban enseguida por ser amigo del jefe de sector de la Policía.
El asesinato de Yuleidis no ha sido reportado aún por el Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo Cuba, organizaciones independientes que llevan un subregistro de feminicidos en Cuba. Durante el recién concluido 2025, documentaron 45 crímenes por violencia machista en el país.
Las autoridades y la prensa oficial, como es habitual, no han informado sobre la violenta agresión que truncó la vida de la madre cubana, una tragedia que ha causado conmoción en Santiago de Cuba en las primeras horas del nuevo año.
Preguntas frecuentes sobre feminicidios en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo ocurrió el feminicidio de Yuleidis Sánchez Rodríguez en Santiago de Cuba?
Yuleidis Sánchez Rodríguez fue asesinada por su expareja Neudis Callis Cureaux en la madrugada mientras llevaba comida a sus familiares. El agresor, que se encuentra prófugo, la acechó y le propinó dos puñaladas, una en el cuello y otra en la pierna, causándole la muerte. Este trágico suceso ocurrió en la carretera turística del reparto Altamira, cerca del antiguo motel La Turbina, ahora conocido como Bella Vista.
¿Cuál es la situación actual del feminicidio en Cuba?
En 2025, se documentaron 45 feminicidios en Cuba según el Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. Estos casos son parte de una crisis de violencia de género que el Estado cubano no ha abordado de manera efectiva, ya que no existe un reconocimiento oficial del término "feminicidio" ni políticas públicas específicas para prevenir y sancionar estos crímenes.
¿Qué acciones están tomando las organizaciones feministas en Cuba frente a los feminicidios?
Organizaciones como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba están documentando y denunciando los feminicidios en el país, llevando un subregistro de casos y llamando a la atención pública sobre la urgente necesidad de políticas de protección hacia las mujeres. Sin embargo, sus esfuerzos se ven obstaculizados por la falta de reconocimiento oficial y la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno cubano.
¿Por qué el gobierno cubano no reconoce el término "feminicidio"?
El gobierno cubano niega oficialmente la existencia del feminicidio, calificándolo como una "construcción mediática" ajena a la realidad del país. Esta postura impide la creación de políticas públicas efectivas para enfrentar y prevenir la violencia de género, dejando a las organizaciones feministas independientes como las únicas entidades que visibilizan esta crisis.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.