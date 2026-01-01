Tragedia marca inicio de 2026 en Santiago de Cuba: Madre de tres hijos muere a manos de expareja

Vídeos relacionados:

En el que podría ser el primer feminicidio en Cuba en 2026, una madre de tres hijos fue asesinada por un hombre que había sido su pareja, a pocas horas de iniciarse el año, en la ciudad de Santiago de Cuba.

La víctima fue identificada como Yuleidis Sánchez Rodríguez, de 43 años y madre de dos hembras y un varón de 14, reportó el comunicador Yosmany Mayeta Labrada en Facebook.

El crimen ocurrió este jueves, en la carretera turística del reparto Altamira, cerca del antiguo motel La Turbina, conocido en la actualidad como Bella Vista.

La mujer salió de su casa en la madrugada, para llevar comida a unos familiares, y fue atacada por su expareja, identificada como Neudis Callis Cureaux, de 43 años, quien se encuentra prófugo, indicó Mayeta.

Según la información, Callis Cureaux acechó a Yuleidis y le propinó dos puñaladas: una en el cuello y otra en la pierna, que le provocaron la muerte.

Mayeta señaló, citando fuentes, que el agresor es un “‘delincuente’, rechazado incluso por su propia familia” y que amenazó en reiteradas ocasiones a Yuleidis, luego de que ella decidió romper la relación con él. El hombre vive en el reparto Nuevo Van Van, conocido como “La Micro”, en el mismo Altamira.

El comunicador advirtió que “este feminicidio no fue un hecho aislado, sino el resultado de amenazas previas ignoradas, que hoy dejan tres hijos huérfanos y una familia destruida” y demandó la captura inmediata del autor del crimen.

En los comentarios, una mujer que dijo conocer al sospechoso afirmó que había amenazado a una amiga en reiteradas ocasiones, incluso con un machete. Denunció que, tras ser detenido varias veces por esa razón, lo liberaban enseguida por ser amigo del jefe de sector de la Policía.

El asesinato de Yuleidis no ha sido reportado aún por el Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo Cuba, organizaciones independientes que llevan un subregistro de feminicidos en Cuba. Durante el recién concluido 2025, documentaron 45 crímenes por violencia machista en el país.

Las autoridades y la prensa oficial, como es habitual, no han informado sobre la violenta agresión que truncó la vida de la madre cubana, una tragedia que ha causado conmoción en Santiago de Cuba en las primeras horas del nuevo año.