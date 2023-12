"Nos va a matar", mujer en Miami suplica que no pongan fianza a cubano que incendió casa donde ella vivía

Una mujer suplicó en corte que no impusieran fianza a su expareja, sobre el que pesan siete cargos luego de que en la madrugada del pasado domingo incendiara una vivienda donde la víctima y su hija estaban viviendo de forma temporal tras separarse hace tres meses.

“Una fianza la va a pagar, y va a salir y nos va a matar. Por favor, ayuda. Mi hija y yo corremos peligro”, suplicó Ana Castellano Rodríguez en corte ante la jueza Mindy S. Glazer, según reportó Telemundo 51.

“Mi esposo intentó asesinarme. Mi hija y yo estábamos dentro pero pudimos haber estado", añadió la mujer en referencia al incendio que acabó con una casa en un complejo de Hialeah Gardens, vivienda que era de una amiga suya.

“Él es una persona agresiva. Yo me fui de su casa porque él me amenazó. Me dijo que si no estaba con él no podía estar con nadie más. Que la vida se nos iba a acabar si yo lo dejaba. Yo me fui hace tres meses de su casa y fui a vivir en casa de una amiga. Él quemó la casa de mi amiga", insistió la mujer.

Ana Castellano explicó que el acusado -sobre el que pesan cargos como intento de asesinato, provocar un incendio e invasión de propiedad- incluso se robó el perro de ella de la vivienda.

"Tengo mucho miedo. Él va a hacer algo porque él sabe que ya lo perdió todo", concluyó Ana Castellano desesperada.

La jueza finalmente impuso al cubano, de 32 años e identificado como Roisel Valdés-Cuello una orden de alejamiento y 111,000 dólares de fianza.

Si Valdés-Cuello pagara un porcentaje de la fianza y consiguiera salir bajo fianza de la cárcel TGK, quedará bajo arresto domiciliario total y deberá usar grillete electrónico.

Una cámara de vigilancia captó el momento en que el hombre entraba en la madrugada del domingo al apartamento a través de una puerta corredera de vidrio, y más tarde cuando corría por el estacionamiento con el perro bajo el brazo.

La policía acudió al edificio localizado en el 9862 de la avenida 82 del noroeste aproximadamente a la 1 a.m. del domingo. El fuego también causó daños a un apartamento vecino. Según la Cruz Roja Americana, en total hubo siete afectados, incluidos dos niños.