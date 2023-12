Cubana impactada tras regresar de viaje a la isla: "De belleza ya no queda nada"

Una joven identificada en TikTok como Taimí Soto, quedó impactada tras una visita relámpago a Cuba, donde asegura que "de belleza ya no queda nada".

La mujer, residente en Miami y madre de dos niños, afirmó que en dos días de visita vio cosas que jamás imaginó ver en esa sociedad, "en un país tan bello que de belleza ya no queda nada. Disculpen si estoy ofendiendo a alguien, pero Cuba está mal, Cuba está fea", lamentó.

A pesar de que fue muy ilusionada porque llevaba más de un año sin ver a su familia, y a la "gente sana, que se preocupa con el prójimo", de su barrio, no encontró al mismo país de antes.

"Ayer yo vi personas en Cuba revisando la basura en busca de comida. No es fácil, en Cuba no hay nada. El 8 de diciembre no había llegado nada a la bodega, yo no vi el pan, no vi al panadero pasar. Vi mucha gente necesitada, mi cuadra completa apagada cuando antes era el punto de reunión feliz, donde bailábamos", comentó.

Dijo que "ya no hay nada de eso, no hay nadie en la calle", entre otras cosas porque no hay comida y las familias se acuestan temprano "para no pensar en el hambre".

"Muchos padres dejan de comer para darle la comida a los niños. Eso yo lo vi", aseguró.

Dijo que incluso las personas que reciben remesas están sobreviviendo. Los que no reciben nada están muriendo, o recogiendo desechos de las montañas de basuras que hay en los barrios.

En agosto pasado otra cubana, Ayania Gil, relató la tristeza que le dejó un viaje que hizo a la isla, el primero desde que abandonó el país hace ocho años.

La joven contó que ya desde el Aeropuerto se tropezó con problemas que todos conocen: falta de aire acondicionado en la instalación, sin internet y otros males endémicos como la mala forma y el maltrato.

No obstante, cuenta que lo peor vino después, cuando percibió de golpe la pobreza y el deterioro que ha experimentado el país en los últimos ocho años.