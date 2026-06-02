Almendrón tirado por bueyes en Pinar del Río: Una nueva muestra de la crisis en Cuba

Un video publicado esta semana en Facebook y TikTok por la usuaria YaniVlogs muestra una escena que refleja con crudeza la profundidad de la crisis cubana: un almendrón azul celeste de los años 50 remolcado por dos bueyes por las calles de Las Martinas, localidad del municipio Sandino en el extremo occidental de Pinar del Río.

En las imágenes se ve a un hombre vestido de rojo sentado al volante del automóvil clásico, guiando a los dos animales con una vara larga mientras avanzan por la calle del pueblo.

El video, acompañado de la canción Guajiro Natural de Polo Montañez —cantautor nacido en Candelaria, Pinar del Río, y fallecido en 2002—, acumuló más de 64,000 vistas, 828 likes y 86 comentarios en Facebook.

Los comentaristas identificaron la localidad, el vehículo y a sus ocupantes por nombre, confirmando que la escena es real y ocurrió en una comunidad pequeña donde todos se conocen.

Las reacciones mezclan humor, ironía y dolor. «No hay gasolina, pero no nos paramos. Taxi», escribió un usuario. «Hay que reír por no llorar», expresó otra. «Sin palabras, cuánta tristeza», lamentó una tercera. Uno bautizó el vehículo con ingenio: «Chevrolet del cincuentibuey».

La escena no es un hecho aislado. El 16 de abril, el propio gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente que Cuba «carece de combustible absolutamente para casi todo».

En el mercado informal, la gasolina llegó a cotizarse entre 4,000 y 6,000 pesos cubanos por litro —hasta 11 dólares—, mientras que el nuevo tarifazo en divisas del 15 de mayo fijó la gasolina especial en 2,60 dólares por litro en los surtidores estatales.

La tracción animal ha reaparecido en toda la isla como solución de emergencia. En febrero, Santiago de Cuba inauguró un carro fúnebre tirado por animales para trasladar ataúdes. En marzo, productores de leche en Camagüey usaban bueyes y bicicletas para llevar el producto a centros de acopio. En mayo, Nuevitas retomó carretones con tracción animal para recoger desechos, y Guantánamo se preparaba para distribuir agua con animales de tiro.

Se han reportado incluso casos de cubanos que echan aceite de girasol en los tanques de almendrones, tractores y guaguas como sustituto improvisado del combustible.

Naciones Unidas advirtió que la crisis energética cubana tiene un impacto «sistémico y cada vez mayor» sobre la salud, el agua, los alimentos, las telecomunicaciones y el transporte, y que la isla llevaba más de tres meses sin combustible suficiente.

«Lo que estamos viendo en Cuba y lo que estamos viviendo, eso únicamente aquí en este país», resumió un comentarista. Otro fue más sombrío: «Eso no es nada para lo que nos espera».