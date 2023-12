Diputado cubano cuestiona que no vendan casabe y guarapo en las cafeterías estatales

El diputado cubano Luis Enrique Llópiz Rosabal cuestionó que el sector estatal de la gastronomía no oferte casabe, croquetas de yuca y guarapo en sus cafeterías, como alternativa a la escasez de alimentos que se extiende por el país.

“¿Y por qué tú no tienes ahí croquetas de yuca? ¿Por qué no casabe, que en la zona oriental tiene más tradición, por qué no venderlo? Pero a ver, ¿y qué jugos tiene que le vas a ofertar a los ancianitos?... ¿Y el guarapo, qué tiene el guarapo, por qué no ofertarle guarapo?”, dijo Llópiz Rosabal en la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

El Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura está dejando escenas como estas, que resultan elocuentes de la crítica situación que atraviesa el país y la incapacidad de su dirigencia para darle solución a los más acuciantes problemas de los ciudadanos, entre los que sobresale la alimentación.

Mientras crece el malestar en la población ante la fracasada política de racionamiento, con cada vez menos alimentos a precios subsidiados por la libreta de abastecimiento y más oferta “a precios de mercado” en las tiendas de los “nuevos actores económicos”, o propietarios de Mipymes, el régimen cubano intenta aparentar preocupación por los sectores más vulnerables.

“Hay cosas que desde aquí no se pueden resolver, pero la Asamblea y esta Comisión si pueden dar mandato también a los municipios, y yo lo que estoy más bien (es) haciendo un llamado a un mandato de atender una cosa tan sensible como la gastronomía popular para la gente de menos ingresos”, dijo este martes el presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández.

En un tenso intercambio de palabras con la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, el presidente de la ANPP aparentó preocupación por el fracaso de las empresas estatales del sector servicios, y más aún por la percepción de ineficacia del socialismo que se consolida entre los cubanos.

“¡Yo me estoy refiriendo un poco a la sensibilidad, a que no nos traguen las ideas del capitalismo, chica! ¡Vaya, es lo que estoy diciendo, que no nos trague! ¡Qué solamente aquí para que las cosas funcionen bien tienen que ser privadas!”, protestó Lazo en un tono enérgico ante una perpleja Díaz Velázquez.

Sin embargo, tan erráticas y absurdas resultan las políticas del gobierno, como las propuestas de la Asamblea. Las palabras del diputado e ingeniero agrónomo Llópiz Rosabal, constituyen una muestra de los quilates del poder legislativo del régimen, compuesto por 601 diputados que votan siempre por unanimidad y presentan iniciativas como las de ofertar casabe, croquetas de yuca y guarapo en las cafeterías estatales.

Eso sí, a un precio mayor que el topado en el sector, porque hay que hacer caja. “¿Por qué no guarapo? Y también ¿por qué no comercializar a otro precio como alternativa también para generar mayores ingresos para sostener lo que se está haciendo? Entonces, tenemos que redireccionar eso”.