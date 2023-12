Tenso cruce entre Esteban Lazo y la Ministra de Comercio: "¡Qué no nos trague el capitalismo, chica!"

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y Betsy Díaz Velázquez, Ministra del Comercio Interior, tuvieron un tenso intercambio de palabras en la Comisión de Atención a los Servicios, que sesiona en La Habana previo al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura.

Díaz Velázquez informó a los diputados pertenecientes a dicha comisión de la situación del ministerio que dirige a nivel de país, entre ellos expuso datos del sector no estatal, cuestión que motivó la inquietud de Lazo.

“Hay cosas que desde aquí no se pueden resolver, pero la Asamblea y esta Comisión si pueden dar mandato también a los municipios y yo lo que estoy más bien (es) haciendo un llamado a un mandato de atender una cosa tan sensible como la gastronomía popular para la gente de menos ingresos”, dijo Lazo sin reconocer que las disposiciones en Cuba se mantienen de manera centralizada y la autonomía de los municipios parece ser un problema que está lejos de resolverse en Cuba a pesar de los experimentos que se hacen cada año en el país, desde los lineamientos políticos hasta los económicos.

En sus palabras, el presidente de la ANPP, pareció desconocer la manera en que se legisla en Cuba a pesar de presidir ese órgano.

“Pueden haber orientaciones desde aquí. Puede haber acuerdos de la Asamblea, pero eso tiene que haber orientaciones también para la Asamblea municipal del Poder Popular… La iniciativa que pueden existir, como aquí se han hablado en los Consejo Populares”, insistió.

Las palabras de Lazo llegan en un escenario en que el régimen ha admitido la ineficacia de su política económica, entre los que ha incluido a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), muchas de ellas con gran parte de negocios en bienes y servicios a la población.

“Yo me estoy refiriendo un poco a la sensibilidad, a que no nos traguen las ideas del capitalismo, chica, vaya es lo que estoy diciendo, que no nos trague ¡Qué solamente aquí para que las cosas funcionen bien tienen que ser privadas!”, se refirió Lazo en un tono enérgico.

Pero lo que olvida Lazo, es que la posición en que se encuentran las polémicas Mipymes en Cuba ha sido propiciada por las propias carencias que el Estado tiene.

Para este mes de diciembre el gobierno cubano confirmó que varios productos esenciales en la canasta básica normada faltaron, a pesar de la situación crítica que atraviesa la población del país para alimentarse.

No obstante, muchos de estos productos faltantes suelen encontrarse en las propias Mipymes o en páginas de comercio electrónico como Supermarket23.

La Ministra que ha sido encarada por Lazo, también ha sido objeto de memes por parte de los cubanos, cuando en octubre pasado excusó la falta de chícharos en el país por el congelamiento de los ríos en Canadá.