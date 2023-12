El Divo de Cuba adelanta imágenes de su próximo estreno dedicado a la Navidad

Eduardo Antonio tiene el espíritu navideño en todo su esplendor, tan es así que acaba de filmar el videoclip de su próximo estreno y se trata de un tema dedicado a esta etapa tan esperada del año.

En su perfil de Instagram el cubano compartió imágenes del proceso de grabación para encender las expectativas entre sus fieles fanáticos.

“Grabación oficial tema de Navidad Divo de Placetas”, escribió en la descripción a su post.

Si algo queda claro es que en la concepción del video estarán presentes los colores, diseños y decoraciones que acompañan cada fin de año.

Además, El Divo no estará solo, dos bailarinas lo acompañarán en el audiovisual.

El cantante acompañó la publicación justamente con su tema “Profecías de Navidad” de fondo, pero no aclaró si el video será para esta canción.

El adelanto no pasó desapercibido para sus seguidores y varios escribieron en los comentarios: “Este hombre qué bello es, Dios me lo bendiga grandemente. Lo amo y qué precioso canta”; “Eres especial Dios te bendiga siempre tu vida y tu talento”; “Bello mi vida y la canción preciosa. Muchos éxitos y salud”; “La verdad él canta bello y con mucho sentimiento, siempre me ha gustado, es inigualable su estilo”.