Cubanos duermen fuera de las farmacias ante escasez de medicamentos

Personas afectadas por la escasez de generalizada en Cuba deben dormir en los portales de las farmacias para poder comprar medicamentos del cuadro básico.

Una mujer identificada en Facebook como Tinkerbel Tiburoncina denunció que esta situación afecta a pacientes hipertensos que necesitan enalapril y quieren anticiparse a las interminables colas en las mañanas y al riesgo de que se agoten los medicamentos.

Cuenta que a las 2:00 am ha visto a varios ancianos durmiendo en las afueras del establecimiento, muchos de ellos sin una sábana para cubrirse del frío. Incluso debió prestarle un vestido a uno de ellos para que se abrigara.

"De madre salir del trabajo y pasar por aquí a las 2:00 de la madrugada y ver que hay personas durmiendo en los portales de la farmacia para hacer una cola para poder comprar el enalapril, un medicamento que es para la presión", detalló.

Publicación en Facebook

"Una de las personas tenía una colcha y pasaba, pero ese señor (de la foto) no tenía nada con qué taparse, tuve que darle un vestido para que más o menos se abrigada porque hacía bastante frío. Y ahora me pregunto: Entonces todas esas personas que están emigrando es porque son gusanos o porque el verdadero motivo es que en Cuba no hay de nada?", cuestionó.

Cuba arrastra un déficit grave de medicamentos del cuadro básico desde el año 2020. En septiembre pasado el grupo empresarial de las industrias biotecnológica y farmacéutica BioCubaFarma anunció la adquisición de los insumos necesarios para la fabricación de 16 medicamentos deficitarios y anunció su compromiso de incrementar la producción para finales de año.

Sin embargo, reportes de varias regiones del país indican que medicamentos como el enalapril tienen una distribución irregular.

En julio un total de 251 medicamentos de los que se fabrican en Cuba estaban en falta, lo que representa el 40 % de los del cuadro básico.