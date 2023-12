Hermano de cubana desaparecida en La Habana: "Hasta que te encontremos no paramos"

El cubano Yoandri Marín, hermano de la joven desaparecida en La Habana, Karildi Marín, dijo que su familia no parará de buscarla hasta encontrarla.

Karildi está reportada como desaparecida desde el 14 de diciembre, cuando salió a una fiesta en la capital cubana y nunca más volvió a su hogar.

"Atención a todos los hombres de conceptos del Cerro. No estoy ajeno a la situación y sé que a mi hermana la tienen retenida. Solo le pido, por favor, al que la tenga que la suelte que ya hemos sufrido bastante. Ella tiene una niña de meses y una familia sufriendo por su desaparición", dijo Yoandri en Facebook.

En su mensaje pidió a quienes sepan del paradero de su hermana que se comuniquen por privado, para que no tengan verse relacionados públicamente con este caso.

"Solo quiero saber dónde está con exactitud para ir a buscarla. El 24 de diciembre imagínense que día pasamos en su ausencia. Pónganse la mano en el corazón, todos son o serán padres. Para el que la tenga en su casa, asere suéltala ya, déjala que coordine que ya son una pila de días y seguimos buscándola todos", expresó Yoandri.

Ofreció como teléfono de contacto el número 5429 1630 y aseguró que está viviendo una situación de estrés tal que la madre de la joven no duerme por su ausencia.

El caso de desaparición lleva semanas informándose en los medios de comunicación independientes. En su desesperación la familia ha llegado a contemplar la posibilidad de que Karildi Marín haya salido del país, porque recibieron una llamada con una petición de rescate desde México, pero fue descartada como intento de "estafa".

La actuación de la policía cubana en este caso de desaparición es prácticamente nula. No hay resultados en la búsqueda de la joven hasta la actualidad. Sin embargo, la familia no se rinde: "Seguimos buscándote hermana. Hasta que te encontremos no paramos", aseguró Yoandri.