Denuncian a cubano por sacrificar a un perro para la cena de Navidad

La red de activistas de Bienestar Animal en Cuba (BAC Habana) denunció a un cubano de Palma Soriano, conocido como "El Nene", que el 24 de diciembre presuntamente sacrificó a un perro para hacer la cena de Navidad.

El perfil de Facebook BAC Habana destaca que la denuncia inicial la hizo el usuario Yasel Bravo Viel. Las capturas de imágenes hechas a un video demuestran cómo "El Nene" mató a un perro para comérselo en Nochebuena y se jactó con su cruel anécdota en las redes sociales.

"Atención señoras y señores, este hombre dijo que no podía pasar el 24 de diciembre, la Nochebuena, sin comer carne y acá miren lo que luchó. Ya no le bastó el aura tiñosa, dice que para el 31 de diciembre tiene otro manjar. ¿Qué será?", señaló Yasel.

"El Nene" se hizo viral en las redes sociales hace poco tiempo, cuando la usuaria Jeissy Borrell Gámez mostró un video del momento en que el hombre cazó un aura tiñosa en su pueblo, la desplumó y se la comió.

"De verdad que me da mucha tristeza y dolor en mi corazón que tanta crisis obligue a los cubanos llegar hasta este punto", afirmó Borrell Gámez.

"El Nene de Palma Soriano" ha querido ir un paso adelante y ahora no solo come aves carroñeras, también se come a animales grandes, inteligentes y fieles como un perro.

Esta práctica de comer carne de perro no está aceptada en la tradición, la cultura y la identidad cubana. Es cierto que en países asiáticos está normalizado el sacrificio de canes para el consumo humano, pero no es así en Cuba.